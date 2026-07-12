十大屋苑｜周末成交按周增25% 中原：樓市氣氛淡靜 連續6周單位數

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末4宗增加1宗或25%，並連續6個周末錄得單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，世界盃進入最後激戰階段，睇樓人流及成交減少，樓市氣氛淡靜，但市底仍然穩健。隨着近日股市回升帶動市場信心，加上元朗新盤率先登場，預料世界盃落幕後，買家將迅速重返市場，樓市有望快速復蘇。

港島區方面，中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末未有錄得成交，隨著世界盃進入白熱化階段，太古城近日市況比較平靜，拖慢成交步伐，本月暫錄得5宗成交，其實表現不算差，預計世界盃落幕後成交有望快速回升。