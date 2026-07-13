2026年上半年高價私宅成交額再破千億元 中原：創31年半年度歷史新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年上半年價值2,000萬元以上的私人住宅(包括一手及二手)錄2,372宗，總值1,113.18億元，較2025年下半年的1,890宗及892.05億元，分別上升25.5%及24.8%。金額再度突破一千億元，升穿2021年上半年1,050.98億元高位，創1995年下半年有記錄以來的31年半年度歷史新高，而宗數創半年度歷史次高，僅輕微低於2018年上半年2,383宗。當中二手交投大升逾四成，帶動二手宗數比例重返五成水平，今年上半年一手及二手各佔一半。隨著樓市向好，樓價升勢持續，豪宅市道氣氛旺盛，加上內地買家偏好高端物業，刺激整體豪宅買賣上揚，登記量連升3個半年度共94.3%。另外，今年上半年數字已達2025年全年3,159宗及1,626.58億元的75.1%及68.4%，相信全年有望追平2021年全年4,366宗及1,971.01億元的歷史高位。

2026年上半年2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為薄扶林貝沙灣，錄44宗，總值16.54億元。九龍站擎天半島以26宗居次，總值6.94億元。南昌站匯璽錄25宗，排名第三，總值8.86億元。

二手方面，2026年上半年價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄1,177宗，總值518.48億元，較去年下半年的834宗及365.79億元，分別大幅上升41.1%及41.7%。金額創歷史次高，僅低於2021年上半年556.09億元；宗數創歷史第三高，只低於2021年上半年1,235宗及1997年上半年1,211宗。反映市場的購買力強勁，二手豪宅備受追捧。二手豪宅宗數的升幅大於同期整體二手私人住宅的25.5%升幅，顯著高出15.6個百分點，顯示二手豪宅市況優於大市。

一手成交宗數升 13.2%

一手方面，今年上半年價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄1,195宗，總值594.70億元，較去年下半年的1,056宗及526.26億元，分別上升13.2%及13.0%。金額升穿2017年上半年594.50億元高位，創歷史新高；宗數創歷史第三高，只低於2017年上半年1,457宗及2018年上半年1,252宗。反映豪宅新盤熱賣，已經連續兩個半年度達千宗以上。

今年上半年2,000萬元以上一手買賣登記宗數最多的新盤是大圍柏傲莊(包括1、2、3期)，共錄103宗，總值28.19億元。第二位是黃竹坑站港島南岸第3B、3C期Blue Coast系列，共錄81宗，總值28.51億元。第三位是何文田傲玟，錄66宗，總值21.71億元。