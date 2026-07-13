十大屋苑｜周末買賣按周減22% 利嘉閣：連續五周徘徊個位數窄幅上落

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，世界盃即將進入最後的準決賽及決賽階段，備受萬眾矚目，加上美伊戰事反覆再陷不明朗化，以及股市上落不穩，而且市場靜待世盃過後大型新盤正式推出，令周末十大屋苑二手交投量持續低位徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7月11至12日)十大指標屋苑錄得7宗二手成交，較上一個周末(7月4至5日)的9宗，按周減少2宗或22%，連續五周處於個位數字窄幅上落。

廖偉強認為，美伊在早前簽署停火協議後，近日雙方再度衝突，雖然市場已習慣戰事反覆的消息，但始終暫時未見有重大利好消息出現，預料隨著下周末過後的世界盃落幕，以及在焦點新盤正式推售的帶動之下，屆時二手買賣活動可望隨市況好轉而有改善。