十大屋苑｜周末買賣按周減22% 利嘉閣：連續五周徘徊個位數窄幅上落

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，世界盃即將進入最後的準決賽及決賽階段，備受萬眾矚目，加上美伊戰事反覆再陷不明朗化，以及股市上落不穩，而且市場靜待世盃過後大型新盤正式推出，令周末十大屋苑二手交投量持續低位徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7月11至12日)十大指標屋苑錄得7宗二手成交，較上一個周末(7月4至5日)的9宗，按周減少2宗或22%，連續五周處於個位數字窄幅上落。
廖偉強認為，美伊在早前簽署停火協議後，近日雙方再度衝突，雖然市場已習慣戰事反覆的消息，但始終暫時未見有重大利好消息出現，預料隨著下周末過後的世界盃落幕，以及在焦點新盤正式推售的帶動之下，屆時二手買賣活動可望隨市況好轉而有改善。
港島區未錄得成交
剛過去周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區錄得4宗成交，而新界區錄得3宗成交，港島區則暫未錄得成交。若以屋苑劃分，共有4個屋苑錄得買賣，其中美孚新村錄得3宗成交跑出，而嘉湖山莊則以2宗交投緊隨其後，麗港城及映灣園各錄得1宗成交；其餘太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城及沙田第一城均暫未錄得交投。
美孚新村周末連錄交投
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區董事郭永峰稱，過去周六日兩天，美孚新邨錄約3宗成交，其中一宗為本行促成的4期百老匯街71號頂層單位，實用面積約942方呎，成交價約930萬元，呎價約9,873元。
嘉湖山莊兩日錄2宗買賣
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊於過去周六日暫錄約2宗成交，其中一宗為7期景湖居10座高層F室，實用面積約442方呎，以約440萬元成交，呎價約9,955元。
映灣園高層戶以635萬成交
利嘉閣地產東涌區首席分區董事關騰達表示，在剛過去的星期六日映灣園錄得1宗成交，單位為16座高層F室，實用面積約563方呎，成交價約635萬元，呎價約11,279元。