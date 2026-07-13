折實均呎$13179 元朗芊御 原價加推 一房最平397萬

下半年頭炮新盤、新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」於上周六正式開放示範單位及進行收票，市場反應正面，項目昨加推2號價單共60伙，涵蓋5伙一房及55伙兩房。以最高16%折扣計算，單位折實價由397.3萬元起，折實呎價11,950元起，折實平均呎價13,179元。發展商指，由於樓層景觀坐向有所不同，是次屬原價加推。
新地代理業務部總經理張卓秀敏指，「芊御」今批60伙實用面積290至413方呎，折實價397.3萬至534.09萬元，折實呎價11,950至14,190元。入場單位為3座3樓F室一房，實用面積290方呎，折實價397.3萬元，呎價13,700元。最低呎價為3座3樓M室兩房，實用面積412方呎，折實價492.34萬元，呎價11,950元。
兩日暫收逾3,000票 超購近16倍
消息指，截至昨晚上7時，「芊御」兩日累收逾3,000票，以首兩張價單共180伙計算，超額認購近16倍。項目昨日與新地會合辦會員置業專題講座，內容涵蓋北部都會區及錦田發展前景、項目整體規劃及戶型特色、住客會所及物業管理服務等，協助準買家從區域發展、居住體驗及財務規劃等層面。發展商指講座反應理想，反映市場對項目具高度興趣，對後續銷售表現充滿信心。
名日．九肚山周末連售2伙
過去周末新盤銷情主要靠餘貨撐場，其中長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅「名日．九肚山」錄得2宗成交，其中2座15樓A室，實用面積1,213方呎，四房雙套連工作間及洗手間間隔，以2,202.9萬元售出，呎價18,161元，買家為外區換樓客。
柏蔚森一房逾677萬沽 同類戶新高
另外，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森II」昨售出Harbour Forest第2座19樓J室一房，實用面積287方呎，享維港海景，成交價677.2萬元創同類戶型新高，呎價23,596元。「柏蔚森」系列自開售以來累沽944伙，套現逾69億元。