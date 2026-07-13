折實均呎$13179 元朗芊御 原價加推 一房最平397萬

下半年頭炮新盤、新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」於上周六正式開放示範單位及進行收票，市場反應正面，項目昨加推2號價單共60伙，涵蓋5伙一房及55伙兩房。以最高16%折扣計算，單位折實價由397.3萬元起，折實呎價11,950元起，折實平均呎價13,179元。發展商指，由於樓層景觀坐向有所不同，是次屬原價加推。

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，「芊御」今批60伙實用面積290至413方呎，折實價397.3萬至534.09萬元，折實呎價11,950至14,190元。入場單位為3座3樓F室一房，實用面積290方呎，折實價397.3萬元，呎價13,700元。最低呎價為3座3樓M室兩房，實用面積412方呎，折實價492.34萬元，呎價11,950元。