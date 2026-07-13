新盤命名｜華潤西南九龍新盤「叡璟」提供逾2200伙 第1期料短期內應市

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，「叡璟」規模龐大，合共涉及逾2,200個單位，涵蓋多元化戶型，為西南九龍近十年罕有的大型綜合發展項目，預計將於今年分階段推出市場，當中項目第1期「叡璟I」銷售籌備工作正進展得如火如荼，將於短期內登場。他說，集團對本港樓市有信心，目前處於較低息的環境、加上人才政策等帶動住屋需求，而租金走勢持續向上，相信樓市會穩步向好。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建指，「叡璟I」提供逾500伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設少量特色戶，當中主打兩房單位，價錢會參考西南九龍在售全新項目，以及港鐵南昌站附近項目價錢。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，項目英文名字「STERLING」是璀璨與經典精緻的意思。中文名字中的「叡」指思維深邃、明智，代表項目坐擁西九龍優越地段，煥發無限潛力；而「璟」則反映項目條件得天獨厚，超群脫俗猶如珍貴美玉，散發耀眼光芒。項目更承襲同系啟德跑道區「澐璟」的「璟」字命名概念，延續品牌對卓越品質及非凡生活品味的追求。

2023 年初以逾 137 億完成補地價

翻查資料，項目前身為潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月以逾137.33億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，以總樓面約157.9萬方呎計，每方呎樓面補價約8,692元。