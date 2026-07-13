港鐵屯門第16區站第2期項目截收28份意向書 周三起推出招標｜地皮招標

港鐵(066)就屯門第16區站第2期物業發展項目邀請發展商及/或財團提交發展意向書，今日(13日)下午2時正截止，港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，共收到28份意向書，對成績感到滿意。項目將於本周三(15日)起招標，9月初截標，項目可提供約5,500伙，商住總樓面面積超過300萬方呎，認為屯門區發展成熟，而項目過去已兩次廣泛咨詢過業界，亦到訪地產建設商會作詳細推介，獲得商會會員支持。

港鐵指出，屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫。

至於第2期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限約269萬方呎，而商業總樓面面積上限則為近33.5萬方呎；發展商及/或財團可選擇競投第2期物業發展項目商業部分的未來權益安排。綜合市場預測，項目估值介乎約81億至136億元，即每方呎樓面地價約2,700元至4,500元。