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地產
出版：2026-Jul-13 17:13
更新：2026-Jul-13 17:13

港鐵屯門第16區站第2期項目截收28份意向書 周三起推出招標｜地皮招標

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MTR

鄧智輝表示，屯門第16區站第2期項目共收到28份意向書，對成績感到滿意。

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港鐵(066)就屯門第16區站第2期物業發展項目邀請發展商及/或財團提交發展意向書，今日(13)下午2時正截止，港鐵公司常務總監物業及國際業務鄧智輝表示，共收到28份意向書，對成績感到滿意。項目將於本周三(15)起招標，9月初截標，項目可提供約5,500伙，商住總樓面面積超過300萬方呎，認為屯門區發展成熟，而項目過去已兩次廣泛咨詢過業界，亦到訪地產建設商會作詳細推介，獲得商會會員支持。

據悉，有份遞交意向書財團包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、華懋集團、信和置業(083)等。

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港鐵指出，屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫。

至於第2期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限約269萬方呎，而商業總樓面面積上限則為近33.5萬方呎；發展商及/或財團可選擇競投第2期物業發展項目商業部分的未來權益安排。綜合市場預測，項目估值介乎約81億至136億元，即每方呎樓面地價約2,700元至4,500元。

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綜合市場預測，屯門第16區站第2期物業發展項目估值介乎約81億至136億元，即每方呎樓面地價約2,700元至4,500元。

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