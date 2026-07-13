芊御明日公布銷售安排 料周六首輪開賣｜元朗新盤

新地會董事總經理謝文娟表示，今年適逢新地會成立30週年，衷心感謝超過56萬名會員的長期支持。作為香港首個及規模最大的發展商客戶專會，一直致力為會員提供最新市場資訊及多元的置業和生活禮遇及服務。踏人30週年，今年更特別推出「新地會30週年會員置業有禮」，以答謝會員。是次推出的「芊御」多項會員限定禮遇，包括售價折扣優惠、新地商場會員獎勵計劃The Point消費獎賞與集團酒店 Go Royal Gold Premium會籍，以及新地會30週年會員置業有禮一首五名合資格買家送出價值10,000元的YOHO系商場贈券，總額達5萬元。

張卓秀敏指，自公布首張價單以來，市場反應熱烈。新地會更為有意置業的會員提供專屬折扣及多項禮遇。

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，明日(14日)將公布銷售安排第一號，預計本周六(18日)開售，同時考慮提價加推。另外三房及特色單位將會以招標形式發售。

新地會會員專屬折扣優惠及獎賞

新地會會員只需於按照指定價單購買「芊御」住宅物業，即可享此物業1%售價折扣優惠；此外，凡於指定銷售日成功購買發展項目「芊御」指明住宅物業的新地會會員，可於當日即場或經由新地會發出之「新地會會員買家Point Dollar及Go Royal獎賞」邀請電郵登記，經新地會確認後，可獲得100元PointDollar、Go Royal100元餐飲禮券及Go Royal Gold Premium會籍一年。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。