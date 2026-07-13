新地全資擁有廣州天匯廣場 表明會妥善處理合資公司稅務及債務問題

新鴻基地產(016)早前向富力地產(2777)及合景泰富(1813)收購其各自持有的廣州天匯廣場項目三分之一權益；有關交易已完成，新地已全資持有該項目，包括由其一手打造、總樓面面積達100萬方呎的IGC商場，以及總樓面超過52萬方呎、提供超過300間房間的廣州康萊德酒店(Conrad Guangzhou)。

是次交易按市場價格進行。除支付對價外，新地亦會妥善處理合資項目公司多年來的稅務及債務問題(新地原僅持有三分之一權益)。

項目座落於廣州珠江新城核心CBD，周邊匯聚甲級寫字樓、高端住宅及星級酒店，且直通地鐵獵德站，在新地的營運下，已成為天河及琶洲片區的購物熱點。