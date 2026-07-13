中原城市租金指數CRI上半年累升3.87% 創9年以來最大半年度升幅｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年6月份中原城市租金指數CRI最新報134.61點，按月升1.01%，連升7個月共4.24%，指數連續5個月創歷史新高。反映傳統暑假租賃旺季順利提早來臨，租盤需求殷切，學生搶租單位頻現，加上用家支持，租賃宗數增加，刺激租金持續平穩向升。展望第三季CRI進一步向上挑戰137點，只要再升2.39點或1.78%便達到。2026年上半年CRI累升3.87%，升幅是創2017年上半年4.27%後9年以來最大，租金已連升7個半年度。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報140.83點，按月升0.95%。CRI(中小型單位)報137.00點，按月升0.91%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升7個月，分別累升4.21%及4.13%，指數同樣連續5個月創歷史新高。CRI(大型單位)報118.43點，按月升1.57%，連升2個月共2.60%，指數連續2個月創歷史新高。
四區三升一跌 九龍連升3個月後跌0.29%
四區租金連續4個月三升一跌。港島CRI_Mass報132.10點，按月升1.50%，連升6個月共6.17%，指數連續4個月創歷史新高。新界東CRI_Mass報158.94點，按月升2.34%，升幅11個月以來最大，結束2個月連跌，指數升破今年3月158.72點高位，創歷史新高。新界西CRI_Mass報163.55點，按月升1.21%，連升3個月共3.64%，指數連續2個月創歷史新高。九龍CRI_Mass報126.53點，按月跌0.29%，連升3個月後回軟，但指數仍為歷史次高。
八大租金指數上半年全線齊升
2026年上半年，八大租金指數全線齊升。CRI累升3.87%，CRI_Mass升4.20%，CRI(中小型單位)升4.00%，CRI(大型單位)升3.00%，港島升6.17%，九龍升4.67%，新界東升2.11%，新界西升3.10%。
68.6%大型成份屋苑租金按半年錄上升
在121個CRI大型成份屋苑中，2026年上半年有83個(即68.6%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按半年錄得上升，九龍佔27個，新界西23個，港島19個，新界東14個。租金升幅逾8%的有9個，大部份屬二線屋苑，包括帝后華庭升13.28%，碧瑤灣升11.05%，學士臺升11.02%，皇府山升9.78%，光明臺升8.72%，縉城峰升8.70%，逸濤灣升8.41%，新元朗中心升8.35%。而一線屋苑康怡花園升8.79%，太古城升7.91%，但其他傳統主要屋苑租金升幅明顯較少，美孚新邨升3.54%，嘉湖山莊升2.22%，沙田第一城升1.32%。
至於22個豪宅屋苑，上半年有13個(即59.1%)屋苑租金按半年錄得上升。租金升幅逾6%的有6個，分別為嘉雲臺升12.90%，漾日居升8.05%，畢架山一號升6.90%，半山壹號升6.57%，帝景園升6.53%及貝沙灣升6.22%。