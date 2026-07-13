中原城市租金指數CRI上半年累升3.87% 創9年以來最大半年度升幅｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年6月份中原城市租金指數CRI最新報134.61點，按月升1.01%，連升7個月共4.24%，指數連續5個月創歷史新高。反映傳統暑假租賃旺季順利提早來臨，租盤需求殷切，學生搶租單位頻現，加上用家支持，租賃宗數增加，刺激租金持續平穩向升。展望第三季CRI進一步向上挑戰137點，只要再升2.39點或1.78%便達到。2026年上半年CRI累升3.87%，升幅是創2017年上半年4.27%後9年以來最大，租金已連升7個半年度。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報140.83點，按月升0.95%。CRI(中小型單位)報137.00點，按月升0.91%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升7個月，分別累升4.21%及4.13%，指數同樣連續5個月創歷史新高。CRI(大型單位)報118.43點，按月升1.57%，連升2個月共2.60%，指數連續2個月創歷史新高。