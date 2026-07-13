羅便臣道全幢服務式公寓放售 市場估值4.86億 較4年前買入價高逾76%｜有圖

市場上持續有全幢物業放售，由WEAVE LIVING及房地產投資公司領盛持有的西半山羅便臣道68號全幢服務式公寓，新近委託高力及世邦魏理仕以「現狀」形式連同現有租約，透過公司股份轉讓方式出售，市場估值約4.86億元，以4年前收購價2.75億元計算，物業4年間升值2.11億元或約76.7%。

樓高 26 層 提供 25 個單位

是次放售物業為一幢26層高的住宅大廈，總樓面面積約26,460方呎，實用面積約17,163方呎，全幢合共25個單位。物業採用一梯一伙設計，頂層單位設有專屬天台。每個單位內均配備頂級傢俬品牌家具，同時享有開揚山景及部分海景。物業地下另設兩個車位，可從羅便臣道直接駛入。