6月安老按揭登記按月再升27% 連升3個月 創29個月新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2026年6月錄得52宗安老按揭登記，按月增加11宗，數字連升三個月，按月增加27%，創自2024年1月（54宗）後29個月以來新高；2026年上半年錄得191宗登記，對比2025年同期（190宗）多1宗，按年增加0.5%。安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年6月份52宗登記當中，全部均由中銀香港承造。根據2026年上半年記錄，排名第一為中銀香港，錄得188宗登記，市佔率超過98%；排名第二是上海商業銀行，錄得3宗登記，市場佔有率為1.6%。

安老按揭申請年內第二次單月超過 100 宗 根據香港按證保險公司的數據，2026年6月共接獲105宗安老按揭申請，按月升13%，創25個月新高，而安老按揭優化措施於3月出台後，單月申請量由2月份低位42宗回升至近三個月均處於近百宗較活躍水平，反映近月有意申請安老按揭的業主增多。中原按揭董事總經理王美鳳分析，近月安老按揭申請有所增加，主因是樓價重返升軌、樓價及估值已逐步回升，業主有利以較高估值計算年金；加上受惠於3月份安老按揭優化措施出台，令每月獲取年金增加而利息成本減少。

上半年安老按揭申請量按年僅減少 2 宗 數據顯示，2026年上半年接獲485宗安老按揭申請，對比2025年同期487宗申請只是兩宗之差，按年跌0.4%，反映樓價回升及優化措施帶動申請量收復失地。香港按揭證券公司自2011年7月推出安老按揭計劃以來，截至2026年6月30日，該計劃累計收到9,422宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.6%，雙人及三人申請分別佔34.3%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續10個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元）。每月年金平均金額為15,500元（範圍介乎0元至198,000元）。涉及物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至77年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54.5%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.4%。