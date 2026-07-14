西南九龍「巨無霸」新盤 叡璟 先推1期 主打兩房

市區「巨無霸」新盤登場！華潤置地(海外)旗下西南九龍發祥街西新盤昨命名「叡璟」(THE STERLING)，由6座住宅大樓組成，提供超過2,200伙。發展商透露，會先推出第1期「叡璟I」應市，涉及逾500伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，主打兩房單位，預計快將獲批預售樓花同意書，部署短期內推出應市。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟」為西南九龍近十年罕有的大型綜合發展項目，預計將於今年分階段推出市場，當中第1期「叡璟I」銷售籌備工作進展得如火如荼，將於短期內登場。他說，集團對本港樓市有信心，目前處於較低息的環境、加上人才政策等帶動住屋需求，加上租務市場活躍，租金走勢向上，相信樓市會穩步向好。