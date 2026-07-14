西南九龍「巨無霸」新盤 叡璟 先推1期 主打兩房

市區「巨無霸」新盤登場！華潤置地(海外)旗下西南九龍發祥街西新盤昨命名「叡璟」(THE STERLING)，由6座住宅大樓組成，提供超過2,200伙。發展商透露，會先推出第1期「叡璟I」應市，涉及逾500伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，主打兩房單位，預計快將獲批預售樓花同意書，部署短期內推出應市。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟」為西南九龍近十年罕有的大型綜合發展項目，預計將於今年分階段推出市場，當中第1期「叡璟I」銷售籌備工作進展得如火如荼，將於短期內登場。他說，集團對本港樓市有信心，目前處於較低息的環境、加上人才政策等帶動住屋需求，加上租務市場活躍，租金走勢向上，相信樓市會穩步向好。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建指，「叡璟I」價錢會參考西南九龍在售全新項目，以及港鐵南昌站附近項目價錢。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，項目亦進行地產代理推廣及銷售委託儀式，標誌正式展開一系列軟銷推廣工作。
芊御日內公布銷安排
新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」最快日內公布銷售安排，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，料周六首輪開售，並考慮提價加推，而三房及特色戶將採招標形式發售。市場消息指，該盤已錄逾4,000票，以首兩張價單共180伙計算，超額認購逾21倍。
屯門16區站2期周三招標
港鐵(066)屯門第16區站第2期物業發展項目昨截收共28份意向書，港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝稱對此成績感到滿意，項目將於周三起招標，9月初截標。據悉，新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、華懋集團、信和置業(083)等有份遞交意向書。綜合市場預測，項目估值約81億至136億元。