新盤命名｜日出康城海瑅灣II提供1284伙 主打兩房 最快月內開售

踏入下半年多個新盤陸續出擊，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13A期今日(14日)正式命名為「海瑅灣II」(LA MIRABELLE II)，提供1,284伙，最快本周上載售樓說明書及開價，目標本月開售。

信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣II」為日出康城的終極臨海壓軸度假式住宅項目，項目坐擁港鐵上蓋及商場The LOHAS優勢。「海瑅灣I」截至昨日(13日)累售逾832伙，平均成交呎價約17,354元，套現逾73億元。

他說，今期會先以價單形式推售，價錢會參考第1期成交價，而特色戶成交價料可再創新高。後市方面，銀行近期推出不少現金回贈，反映承造按揭態度積極，料下半年市況熱烈。