海德園會所連園林佔地8萬呎 提供30項室內戶外設施(多圖)｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，首度開放現樓會所CLUB HEADLAND。項目住客會所園林佔地逾8萬方呎，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，包括羅馬式高溫浴室、漾日泳池、歷奇天地、童趣樂園、高爾夫球練習室、音樂室及錄音室、智慧診所、家庭健身室、健身室、宴會廳等。

會所設有25米標準戶外泳池及兒童嬉水池，更設高爾夫球練習室，讓住戶足不出戶亦可隨時自由揮桿，體驗真實球場感。

歷奇天地配備多項頂級室內兒童遊樂設施，包括6.3米高大型攀爬繩網及特色旋轉滑梯。童趣樂園專為幼兒而設，提供安全舒適且充滿童趣的遊樂空間，讓小朋友盡情探索。

項目為全港首個引入羅馬式高溫浴室，適合親子使用，讓住戶共聚天倫之樂，同時盡享身心療癒體驗。浴室維持於攝氏38度至45度，與泳池相鄰，讓一家大小在舒適愜意的氛圍下放鬆身心。

家庭健身室配備專為兒童而設的健身器材（小型單車），讓家長與孩子一同享受運動樂趣。此類設施於市場上實屬罕見，彰顯CLUB HEADLAND與眾不同的獨特魅力。健身室24小時全天候開放，配備頂級Technogym器材，滿足不同健身人士需要。

項目與卓健醫療攜手合作智慧診所，為住戶提供專屬遙距診症及藥物送遞服務，開創香港住宅項目提供全方位醫療服務的先河。

宴會廳設私人廚房及獨立麻雀房，無論節日慶祝、家庭聚會或好友歡聚，皆能為住戶提供聚會空間。

音樂室及錄音室為音樂愛好者提供專業級創意空間，表演、排練以及錄音功能一應俱全。