新世界深圳瑧悅 三房248萬人幣入場 示範單位+配套全面睇｜大灣區置業

位於深圳市東北部的龍崗區，屬深圳第三大經濟區，亦屬近年港人挑選內地住宅時熱門地點之一。毗鄰深圳地鐵3號線永湖站、由新世界發展(017)的「新世界188號」綜合發展項目，首期住宅「瑧悅」(WELLSPRING)由4座住宅物業組成，提供超過1,140個單位，首批315個單位已分批開售，入場價248萬元(人民幣，下同)(約286.6萬港元)起，迄今已售出超過100伙。代理指，成為深圳市場自樓市回暖以來，東部唯一開盤首發階段成交過百伙的項目，銷情領跑龍崗區市場。 「瑧悅」首批單位面積介乎76至114方米(約818至1,227方呎)，戶型涵蓋三房及四房，計算所有折扣優惠後，76方米三房單位入場價240萬元，而86方米四房單位入場價280萬元，目前應市最大的114方米四房單位入場價則為380萬元。

港人買家佔 10% 追捧逾千呎四房戶 深圳中原地產二級市場事業三部總經理何平表示，「瑧悅」港人買家比例佔約一成，以自住為主，最受追捧戶型為面積約98方米(約1,055方呎)的四房雙廁單位。何平直言，項目開盤的平均呎價約3.3萬元，比預估「每方米少了2,000元」，價格有點「出乎意料」。他稱，項目有約65萬方呎特色商店街區、幼兒園、綜合健康服務中心、文化活動中心及大型地下停車場，配套完善，更與地鐵站更做到無縫接駁，首批售價十分吸引，料及後加推單位有提價空間。

千呎四房單位罕有的「雙露台」設計 「瑧悅」展銷廳備有3個示範單位，當中包括前述最受港人追捧的戶型，以面積約98方米(約1,055方呎)的四房雙廁間隔為藍本搭建的示範單位，客飯廳呈長形設計，最大亮點為採取罕有的「雙露台」設計，客飯廳左右兩側各自連接露台，有效作對流通風。廚房改為開放式設計，設有中島枱面。走廊盡頭為主人房，空間寬敞，做到三邊落床效果，配有大玻璃窗，窗邊設有休閒坐墊，而另一邊設有梳妝枱、開放式衣櫃及套廁。另外兩間睡房面積相若，亦配有大玻璃窗，大床放置於靠窗位置，有充足的活動空間。

實現「深港一小時生活圈」 「新世界188號」位於深圳市龍崗區園山街道，集住宅、商業辦公、教育、社區配套於一體的綜合發展項目，總建築面積約970萬方呎，涵蓋超過10座住宅物業、超過230萬方呎商務辦公空間、約65萬方呎特色商店街區、幼兒園、綜合健康服務中心及文化活動中心。住宅項目社區綠化率高達40%，將打造主題園林及約2.8萬方呎的公共空間。同時設有深圳少有的「空中慢行連廊系統」，將社區、商業、辦公、學校、深圳地鐵3號線永湖站串聯。項目乘地鐵至福田站大約38分鐘，可銜接高鐵往返西九龍。若經蓮塘口岸自駕前往香港，大約28分鐘，可實現「深港一小時生活圈」。

另外，該區的商業設施愈趨成熟，永湖站乘搭兩站可到大運天地及大運中心；另可前往星河COCO Park等，可滿足居民的日常所需。 事實上，龍崗區吸引不少港商及辦學團體設立大學及私家醫院，包括香港中文大學亦在該地開設香港中文大學(深圳)附屬時進學校，預計明年開學，距離「瑧悅」僅約9分鐘步程；另有香港中文大學(深圳)。同時亦設香港中文大學(深圳)醫學院，提供急診重症服務外，亦有專科醫療中心，將提供3,000張床位，為集醫療、教學、科研、預防保健和復健於一體的三級甲等綜合醫院。