芊御夥滙豐推定息按揭計劃 最快首輪銷售後加推｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，將於周六(18日)首輪推售共142伙，當中138伙以價單形式發售，其餘4伙則以招標形式推售。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，有機會視情況於銷售後加推，並有提價空間。

推定息按揭計劃可享定息利率 2.73%

「芊御」特意夥拍滙豐為準買家提供定息按揭計劃，於指定日期前成功提取按揭貸款便可享定息利率 2.73%，並專享額外3,888元按揭提取獎賞；此外買家更可獲豁免最多12個月家居保險保費。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉表示，滙豐現時提供3年及5年的定息按揭計劃，在定息期內按揭利率鎖定為2.73%。「芊御」的凖買家於2026年9月30日或之前提交計劃申請，並於2027年1月31日或之前提取貸款，即可享定息利率，毋需擔心受到利率波動帶來的影響，更好掌握貸款初期的供款資金預算。為答謝買家使用滙豐的樓宇按揭服務，買家於2027年1月31日或之前提取貸款更可尊享額外3,888元按揭提取獎賞，以及獲豁免最多12個月家居保險保費。