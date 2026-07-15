ONE STANLEY加推2座洋房 月底起招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，項目繼早前以2.68億元售出位於最前排臨海2號洋房後，續錄得眾多向隅買家查詢，有見及此，發展商公布加推與2號洋房相同戶型，位於項目最前排的臨海3號洋房，並上載銷售安排，同時又加推項目現時唯一附連裝修的36號洋房，以供買家選購。兩座洋房將於7月31日(星期五)起以招標形式發售。
「ONE STANLEY」全新推出的3號洋房命名為「Arcadia」，坐落於項目最前排的「ASTA AVENUE」，享無遮擋壯麗海景，洋房特設獨立花園入口及門牌，突顯洋房氣派。洋房屬四房四套房連書房套、工人房、工作間、三儲物房、家庭室、前後花園連私人泳池及天台間隔，實用面積4,689方呎，採高樓底設計，地下層為客飯廳，層與層之間高度高達約4.5米，設有前後花園，大廳長約12.2米，最闊約5.1米，空間分明，外接特大花園，前後花園面積1,624方呎，以特大落地玻璃趟門連接，花園更設有長逾6.3米私人泳池，住戶可在私人泳池內一邊享受壯麗海景，一邊暢泳，同時又可舉辦池畔派對。大宅設有私人升降機直達每一樓層，上層為寢區樓層，一樓設有三個套房及家庭室，所有套房均享有全海景，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室及衣帽間，外接露台，室外美景一覽無遺。
而36號洋房命名為「Alexandra」，為古希臘中象徵著人類的守護者，代表自信、獨立和積極主動。洋房坐落於地勢較高之「Coral Avenue」，由國際級名師BTR Workshop設計及打造，設有豪華室內裝修，全項目現時僅此一間附連豪華裝修的洋房。36號洋房實用面積為3,097方呎，屬四房四套連書房、工人房、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔，更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，氣勢恢宏；客飯廳空間分明，以落地玻璃趟門連接特大花園，前後花園面積達624方呎。一樓設有三個套房，而二樓則為主人套房及書房樓層，全屋配備國際頂級品牌家電設備及浴室潔具，主人浴室更設有雙洗滌盆、坐廁、浴缸及淋浴間，選用高端衛浴品牌，同時更設有毛巾暖架及美國Raychem地暖系統，貼心周到，盡顯尊貴。室內設樓梯直達天台，設計方正實用，同時更可坐享超廣闊山海景致。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，今年首兩季已先後錄得項目最前排臨海2號洋房及5號洋房分別以2.68億元及2.46億元成交，反映該類型洋房銷售成績理想；而今次推出的3號洋房，則是上月份2號洋房以高價售出後首次推出同類間隔，由於該類洋房供應珍罕，有信心全新推出的3號洋房有望短期內以理想價獲得承接。
料9月再度提升內部指引價
近期一手豪宅成交持續，更續有大手客入市購入豪宅地段之一手住宅物業，反映市場對豪宅後市別具信心，加上中美關係持續向好，對兩國以至環球經濟民生帶來正面作用，集團對本港豪宅後市持續看好，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而「ONE STANLEY」亦有機會於9月份再度提升內部指引價。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。