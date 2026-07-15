ONE STANLEY加推2座洋房 月底起招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，項目繼早前以2.68億元售出位於最前排臨海2號洋房後，續錄得眾多向隅買家查詢，有見及此，發展商公布加推與2號洋房相同戶型，位於項目最前排的臨海3號洋房，並上載銷售安排，同時又加推項目現時唯一附連裝修的36號洋房，以供買家選購。兩座洋房將於7月31日(星期五)起以招標形式發售。

「ONE STANLEY」全新推出的3號洋房命名為「Arcadia」，坐落於項目最前排的「ASTA AVENUE」，享無遮擋壯麗海景，洋房特設獨立花園入口及門牌，突顯洋房氣派。洋房屬四房四套房連書房套、工人房、工作間、三儲物房、家庭室、前後花園連私人泳池及天台間隔，實用面積4,689方呎，採高樓底設計，地下層為客飯廳，層與層之間高度高達約4.5米，設有前後花園，大廳長約12.2米，最闊約5.1米，空間分明，外接特大花園，前後花園面積1,624方呎，以特大落地玻璃趟門連接，花園更設有長逾6.3米私人泳池，住戶可在私人泳池內一邊享受壯麗海景，一邊暢泳，同時又可舉辦池畔派對。大宅設有私人升降機直達每一樓層，上層為寢區樓層，一樓設有三個套房及家庭室，所有套房均享有全海景，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室及衣帽間，外接露台，室外美景一覽無遺。