尖沙咀保發商業大廈一籃子放售 意向價5380萬｜商廈市況

本港近期工商舖市場交投向好，寫字樓買賣受惠於金融及高新科技行業帶動，復甦趨勢明顯。其中，尖沙咀商業核心區物業憑藉優越的地理位置及濃厚商業氣氛，向來備受市場關注。現有業主順應市場回暖的黃金契機，加上部署移民，故重整旗下投資組合，決定出售旗下的尖沙咀保發商業大廈一籃子優質寫字樓單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，整個項目意向價約5,380萬元，呎價由約6,300元起。 中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事梁嘉榮表示，是次放售的物業位於尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈一籃子單位，推售樓層涉及5層樓面，分佈於13樓及16樓全層，而散單位則分布於6樓、7樓及9樓，單位由720方呎至全層2,516方呎不等，總建築面積共約8,180方呎，是次放售物業總意向價約5,380萬元，呎價由約6,300元起。目前放售的連租約單位平均呎租約20元，交吉單位之放租呎租叫價則約23元。

梁嘉榮補充，原業主早於1974年已購入上述物業，持貨約52年。屬市場極為罕有的長線投資及自用進駐良機，無論對尋求穩定收租的投資者或計劃拓展業務的自用買家而言，均具吸引力。 整個項目買家可以一併或個別形式購入 梁嘉榮指出，是次放售的一籃子物業規格完善且各具優勢，其中以13樓及16樓全層最為矚目。13樓全層包括1301至1303室共3個單位，總建築面積為2,516方呎。當中1301室建築面積約720方呎，現由瑜伽中心承租；而1302室及1303室總建築面積合共約1,796方呎，現時分別由特色商戶承租，該層目前每月租金收入約4.36萬元，適合投資者購入作長線收租。而16樓全層包括1601室至1603室，總建築面積合共約2,428方呎，其中1601及1602室已交吉；1603室建築面積約908方呎，意向價約612.9萬元，平均呎價約6,750元。適合大型機構迅速投入營運，即買即用。

梁嘉榮續指，業主為提供更多的彈性，整個項目可以一併或個別形式購入，單位入場門檻低，放售樓層分布於中低層6樓、7樓及9樓，建築面積由720至908方呎不等，間格四正。其中，601室及701室的建築面積同為720方呎，意向呎價由約6,300元起。該兩單位現時均由同一所人氣瑜伽健身中心承租，預料新買家可享約3.5厘至3.6厘租金回報。 梁嘉榮稱，保發商業大廈坐落於九龍核心商圈，交通配套完善，坐擁雙地鐵線優勢，鄰近港鐵佐敦站及尖沙咀站。同時，物業鄰近高鐵西九龍站及港鐵紅磡站，配合周邊的巴士、小巴路線及海底隧道，形成連接內地及港、九、新界各區的交通網絡。大廈周邊有不少著名地標，包括香港理工大學、香港歷史博物館及美麗華廣場等，且鄰近諾士佛臺與金巴利道，因此該區匯聚學生、上班族、本地消費者及訪港旅客，日常人流往來頻密，有助於進駐商戶吸納不同客源，並產生商業協同效應。加上大廈本身硬件配套優質，單位間格實用，且全數配備獨立分體冷氣系統，經營時間靈活，裝修彈性極高，能完美迎合教育教學、宗教教會、藝術創作、零售及商務寫字樓等多元化行業的需求。