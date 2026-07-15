高力：寫字樓空置率按季跌至16.1% 中環金鐘甲廈租金按季升1.9%｜商廈市況

高力發布《2026年第二季市場報告》指，儘管宏觀經濟環境仍然複雜多變，香港商業房地產市場於2026年第二季展現持續韌性。受惠於商業市場信心逐步改善、訪港旅客持續回升，以及貿易活動保持平穩，因此多個行業的租賃需求進一步增強。儘管市場預期利率或將上升及融資環境收緊，投資市場表現仍相對穩健。 高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，儘管宏觀經濟環境仍然複雜多變，香港商業房地產市場仍展現出良好的韌性。企業租戶對選址及資產質素的要求日趨嚴謹，更傾向選擇中環及金鐘等核心商業區的優質物業；同時，投資者繼續聚焦具備穩定收益及長遠增值潛力的投資機會，包括寫字樓資產，以及教育和住宿相關物業。

核心商業區空置率進一步回落至 10.2% 2026年第二季，香港甲級寫字樓市場延續復甦勢頭，季度淨吸納量按季達正86.4萬方呎，帶動整體空置率按季下跌一個百分點至16.1%。中環／金鐘繼續成為市場復甦的主要動力，期內錄得18.2萬方呎淨吸納量，連續四個季度錄得正吸納，核心商業區空置率進一步回落至10.2%，較去年同期大幅下降4.3個百分點。然而，各區租金表現持續出現明顯分化。中環／金鐘甲級寫字樓租金按季上升1.9%，年初至今升幅達5.5%；相反，非核心商業區仍面對壓力，九龍東租金於第二季按季下跌2.9%。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，核心商業區需求將繼續支撐整體寫字樓市場表現。雖然下半年將有約120萬方呎新增供應落成，但業主及租已大致將有關供應因素反映於現時租金水平。已將今年中環／金鐘的租金升幅預測上調至 5%至 8%。惟非核心商業區租金仍將受壓，其中九龍東租金跌幅預料超過5%。

一線街舖租金料升 3% 受惠於旅遊業復甦及零售銷售增長，香港零售市場於第二季持續改善。今年首五個月訪港旅客人數按年上升14.1%至2,300萬人次，同期零售銷售額錄得10.6%的按年增長。以旅客為主要客源的零售商持續積極擴充，當中以紀念品及禮品零售商最為活躍，需求主要集中於約800至1,000方呎的舖位。不過，租賃需求仍然保持審慎，加上核心零售區可供租賃舖位有限，限制了部分成交活動。整體而言，一線街舖商舖租金按年上升約2%，年初至今則錄得0.4%增長。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，展望下半年，隨著部分推動消費增長的因素逐漸正常化，零售銷售增長步伐或有所放緩。然而，訪港旅客持續增加，加上核心地段商舖供應有限，將繼續支持租賃需求及租金表現。預計2026年全年一線街舖商舖租金將錄得約3%的升幅。

倉庫租金於第二季按季跌 3.2% 工業市場繼續受惠於與人工智能（AI）相關的全球貿易需求增長。雖然續租個案仍然主導市場活動，但第三方物流營運商（3PL）及電子商務企業的租賃需求持續支持新租賃成交。為提升出租率，業主普遍提供更多租務優惠，令倉庫租金於第二季按季下跌3.2%。 高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，雖然工業物業租金於2026年仍有下行壓力，預計全年跌幅約5%，但市場長遠基本面依然穩健。人工智能相關貿易活動持續增長，加上香港積極擴展黃金儲存容量，將為專業物流設施、高保安倉儲空間及相關配套服務帶來新的需求機遇。

預測全年總投資成交額達 420 億 香港投資市場於第二季保持韌性，總投資成交額約140億元，按季僅下跌5.5%。儘管市場面對潛在加息、財富效應轉弱及內地資本流動限制等挑戰，整體成交水平仍較近年平均水平為高，反映買家信心維持穩定。 寫字樓物業繼續主導投資市場，而一宗大型全幢住宅交易則推動第二季整體成交量上升。海外資金持續活躍，第二季流入香港的海外資本創下三年新高，其中超過六成來自新加坡投資者。與此同時，教育相關資產憑藉穩定入住需求及長遠增長潛力，逐漸成為市場焦點。