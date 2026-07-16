第二季一手私宅買賣合約登記量按季升26.3% 創七年季度新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第二季一手私人住宅買賣合約登記錄6,953宗，總值859.48億元，較第一季5,506宗及647.50億元，按季分別上升26.3%及32.7%。農曆新年後發展商積極推售新盤，用家及投資者購買力強勁，加上銀行相繼推出按揭優惠計劃，新盤熱賣，促使登記宗數是創2019年第二季的7,031宗後的28個季度新高，而金額更創1996年有統計以來的次高，僅低於2017年第二季的880.88億元。

2026年上半年登記一手私人住宅買賣合約12,459宗，總值1,506.98億元，較去年下半年的11,245宗及1,295.13億元，分別上升10.8%及16.4%。新盤持續熱賣下，上半年一手登記宗數及金額，已達2025年全年登記宗數20,525宗及金額2,255.50億元的60.7%及66.8%，而金額更創31年半年度歷史新高。但6月初中證監嚴打內地資金跨境違規流出，港股回落，加上美國加息預期升溫，市場聚焦世界盃，樓市交投稍為放緩。世界盃賽事正進入最後階段，股市回升，多個大型新盤蓄勢待發推出，相信下半年一手市場維持平穩向好格局，預測2026年全年一手買賣約20,000宗，與2025年相約，而登記金額料連續3年破2,000億元水平。

料全年登記金額連續 3 年破 2000 億

2026年上半年主要樓盤登記銷售金額最高的發展商為恆基，錄1,941宗及216.53億元，其他主要發展商包括新鴻基有206.98億元(2,238宗)、會德豐有140.65億元(1,340宗) 、信和有127.61億元(1,525宗)。

2026年上半年按住宅項目登記銷售金額計，日出康城13B期海瑅灣 I有69.50億元，786宗 ; 柏傲莊三期有53.40億元，322宗 ; Sierra Sea IIB有47.31億元，758宗 ; Sierra Sea IIA有44.74億元，714宗 ; 天御二期有35.12億元，21宗。