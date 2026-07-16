折實平均呎價$15770 海瑅灣II開價 首批257伙 折實最平574萬

樓市氣氛暢旺，焦點大型新盤更打快攻出擊。信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」，周一上載樓書後，昨日隨即開價，首推257伙，提供最高15%折扣，折實價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元。
「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房，實用面積347至554方呎。扣除最高15%折扣後，折實價574.6萬至908.99萬元，折實呎價14,826至16,809元。最低售價單位為第5(5B)座7樓F室一房，實用面積347方呎，折實價574.6萬元，呎價16,559元。最低呎價及兩房入場單位為第5(5A)座7樓C室，實用面積488方呎，折實價723.52萬元，呎價14,826元。
較今年3月「海瑅灣I」首批加價1.2%
信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣I」園景價單單位銷情熾熱，故現時推出「海瑅灣II」應市，首批較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價的15,588元有輕微加價約1.2%，形容為「終極臨海壓軸行動價」，示範單位及收票詳情稍後公布，有機會下周進行銷售。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「海瑅灣II」首張價單折實平均呎價較區內同系一手貨尾有逾10%折讓，相信項目客源仍以用家為主，料佔70%。項目推算租金回報可達4厘，吸引長線投資者入市，料佔30%。
芊御暫收6000票 超額42倍
新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」於周六首輪價單發售138伙，市場消息指暫收逾6,000票，超額認購逾42倍。新地代理業務部總經理張卓秀敏指，有機會於銷售後提價加推。項目夥拍滙豐為準買家提供定息按揭計劃，於指定日期前成功提取按揭貸款便可享定息利率2.73厘，並專享額外3,888元按揭提取獎賞等。