折實平均呎價$15770 海瑅灣II開價 首批257伙 折實最平574萬

樓市氣氛暢旺，焦點大型新盤更打快攻出擊。信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」，周一上載樓書後，昨日隨即開價，首推257伙，提供最高15%折扣，折實價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元。

「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房，實用面積347至554方呎。扣除最高15%折扣後，折實價574.6萬至908.99萬元，折實呎價14,826至16,809元。最低售價單位為第5(5B)座7樓F室一房，實用面積347方呎，折實價574.6萬元，呎價16,559元。最低呎價及兩房入場單位為第5(5A)座7樓C室，實用面積488方呎，折實價723.52萬元，呎價14,826元。