海瑅灣II周六開始收票 部署下周公布銷售安排｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」將於周五(17日)對外開放示範單位，周六(18日)開始接受認購登記，部署下周初公布銷售安排。 發展商今日開放一個兩房連書房無改動標準單位予傳媒參觀，以第3座(3B)38樓D室為藍本搭建，實用面積554方呎，兩房連書房間隔，單位露台及工作平台結合，實用面積達38方呎。信置執行董事田兆源表示，項目共提供162伙此類兩房連書房戶型單位，包括向海景及園景方向，實用面積介乎554至595方呎。

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