海瑅灣II周六開始收票 部署下周公布銷售安排｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」將於周五(17日)對外開放示範單位，周六(18日)開始接受認購登記，部署下周初公布銷售安排。
發展商今日開放一個兩房連書房無改動標準單位予傳媒參觀，以第3座(3B)38樓D室為藍本搭建，實用面積554方呎，兩房連書房間隔，單位露台及工作平台結合，實用面積達38方呎。信置執行董事田兆源表示，項目共提供162伙此類兩房連書房戶型單位，包括向海景及園景方向，實用面積介乎554至595方呎。
「海瑅灣II」周三(15日)公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元，較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價15,588元高約1.2%。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。