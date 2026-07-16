新地觀塘The ANGLE分兩階段開幕 設逾200間商店 引入全港首間誠品動漫概念店

新鴻基地產(016)宣布，旗下觀塘巧明街98號地標商場重新命名為「The ANGLE」(前稱「三布目」)，總建築面積約50萬方呎，總樓層11層，將匯聚逾200間商店。商場策略性瞄準市場對動漫遊戲及特色餐飲的龐大需求，引入多間動漫潮玩品牌、美食關注組熱捧餐廳及約十數間首度進駐九龍東的話題熱店，更策動連串精彩活動，致力發展為全港最具指標性的全新概念潮流新地標。 人氣餐廳及潮玩娛樂品牌佔整體約六成 對於「The ANGLE」的招商進度，新地代理租務部副總經理孫雅茵透露，商場目前正積極進行招商及商戶進駐籌備，計劃分兩個階段開幕，今年暑假率先展開試業，第三季度迎來租戶陸續進駐。首階段將開放約60%樓面，以餐飲為主力。商場首層以即買即食Grab & Go為主，店舖面積平均約200至500方呎。項目亦配備3個合共5,000方呎的表演場地以及近400個車位。集團將「The ANGLE」打造為全港標誌性的動漫潮流與休閒生活地標，商戶陣容經細心規劃，當中人氣餐廳及潮玩娛樂品牌佔整體約六成。

她稱，為配合項目首階段開幕部署，「The ANGLE」推出一連串重量級夏日限定活動，已率先免費開放「爆旋陀螺自由對戰區」。商場更於8月重磅聯乘由INCUBASE Studio及野獸國共同主辦的香港年度特攝盛事《超人英雄展》，帶來一系列期間限定主題活動及打卡體驗。商場更將於指定周末首度邀得香港經典富豪雪糕車快閃現身，向市民大派雪糕，連串商場活動勢必成為今個夏天矚目焦點。更多活動詳情將於稍後公布。 新地代理寫字樓租務部總經理盧經緯指，作為集團在九龍東核心商業版圖的旗艦項目，「The Millennity」兩座甲級寫字樓合共提供約65萬方呎的國際級辦公空間，項目榮獲美國領先能源與環境設計(LEED)及國際健康建築標準認證(WELL)最高級別的鉑金預認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評(BEAM Plus)新建建築的鉑金預認證。

他續指，「The Millennity」在規劃上核心蘊含「Infinity」及「Community」兩大主軸理念，寓意九龍東發展的無限可能、及創紀之城社區的延續與連繫。集團深信，大樓內高質素的跨國商務與白領客群，將為基座商場「The ANGLE」帶來龐大且穩定的核心消費力。

引進過萬呎卡牌旗艦館 孫雅茵表示，「The ANGLE」精心打造多樣化商戶組合及舒適休憩區，致力打造全港最具指標性的動漫潮流玩樂空間，已引進過萬呎卡牌旗艦館HobbyLand及TAITO STATION等動漫娛樂巨頭，未來將持續策動各類大型動漫遊戲主題活動，強化商場於全港動漫潮流市場的指標性地位。此外，打造一站式環球美饌空間，全面引入M Stand、松屋、雲川米線．紅薯粉等網絡熱捧與首度進駐的環球美食餐飲陣容。同時亦打造舒適人寵共融空間，透過陸續登場的寵物活動及設施，貼心滿足有寵家庭的消閒與社交空間需求

孫雅茵指，項目坐落於觀塘巧明街的黃金交匯核心空間，交通配套極為完善，多達70條巴士線直達，由港鐵觀塘及牛頭角站步行僅5分鐘，不僅是人流交通樞紐，更是「The ANGLE」名字的靈感來源。 策略性打造「首店經濟」 她續指，「The ANGLE」策略性打造「首店經濟」，融合多元化首度進駐的最強商戶組合。當中的核心亮點首推全港首間、佔地過1萬方呎的卡牌玩具旗艦體驗館「HobbyLand x BattleGround」，店內除了設有玩具試玩及模型體驗區，更配備可容納高達128人同場對戰的專業卡牌特區。商場更重磅引進「誠品」全港首間動漫主題概念門店，店內多個區域以動漫作為空間規劃主軸，亦是誠品香港首度大規模圍繞動漫文化打造專屬體驗空間。項目亦引進全港首間「LBUY」潮流．生活．輕食概念店，店內匯集潮流服飾、正版IP扭蛋、寶可夢卡牌、智能輕食Café、潮流音樂區、任天堂遊戲試玩區，打造一站式Z世代沉浸式潮流休閒空間。

孫雅茵表示，「The ANGLE」於9樓及10樓精心打造空中花園Sky ANGLE，將戶外餐飲與人寵共融概念完美結合。入夜後花園更綻放夢幻的七彩燈光，為顧客營造遠離市區喧鬧、慢活愜意的全新複合社交體驗。