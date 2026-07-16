中原：2026年上半年山頂南區豪宅交投急升72.9% 成交額爆升165.2%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2026年上半年山頂南區共錄得33宗一手豪宅買賣成交，涉資總額高達約59.99億元，對比去年同期的19宗及17.42億元，分別顯著上升約73.7%及244.4%，是次錄得的宗數更是自2015年紅山半島推售時錄得74宗以來，創下11年來的新高，反映出新盤豪宅市道極為暢旺。其中赤柱新盤One Stanley表現最突出，期內錄得17宗成交，佔全區一手成交逾五成。此外，受淺水灣南灣道39號項目以12.38億元成交帶動，上半年一手成交金額顯著上升。

二手成交涉91.39億 按年升130.4% 二手市場方面，區內於期內錄得88宗成交，涉資約91.39億元；對比去年同期的51宗及39.67億元，成交宗數及金額分別上升約72.5%及130.4%。兩者分別創2021年同期111宗及2019年同期114.5億元後新高。 總括而言，2026年上半年山頂南區合共錄得121宗一、二手豪宅買賣成交，較2025年同期的70宗大幅增加72.9%，創2021年同期126宗以來，近5年新高；涉及成交金額更高達151.38億元，較去年同期57.09億元急升165.2%，創2018年上半年錄得212.8億元以來，近8年新高，反映頂級豪宅購買力全面回歸。

內地買家佔 7 成 仍為主力 何兆棠續指，區內買家來源趨向多元及國際化，內地買家仍為主力，佔約7成；本地客佔約2成，多為名牌家族換樓或長線資產配置。值得留意的是，受戰爭及外圍金融市場波動影響，香港物業避險吸引力提升，歐洲資金亦重返市場，佔約1成。 逾億元成交錄 50 宗 按年急升 194% 何兆棠表示，2026年上半年山頂南區逾億元超級豪宅交投表現強勁，一、二手市場合共錄得50宗逾億元成交，較2025年同期17宗大增194.1%。當中，50宗逾億元成交佔整體成交宗數約4成，其中One Stanley錄得8宗逾億元成交，為區內錄得最多逾億元成交的新盤。成交金額方面，上半年逾億元成交總額達116.35億元，較2025年同期32.48億元大增258.2%；有關成交金額佔區內整體成交金額逾76.8%。

一手市場錄21宗逾億元成交，較去年同期增加162.5%，成交金額錄51.95億元，按年增加328.3%，主要受淺水灣南灣道39號項目大額成交帶動。 二手方面，逾億元成交宗數佔29宗，較去年同期增加222.2%，為2015年有紀錄以來同期新高。成交金額佔64.4億元，按年增216.5%，亦創2019年上半年87.4億元以來同期新高。 一手市場方面，最高成交金額個案為南灣道39號項目，成交價12.38億元，呎價約9.5萬元。二手市場方面，最矚目的為石澳道14號洋房成交，金額達5.6億元，呎價約9.1萬元。

2026 年上半年山頂南區錄 274 宗租務成交 租務市場方面，何兆棠稱，山頂南區的租賃表現持續活躍，共錄得274宗租賃成交，涉資約3,331.2萬元。雖然成交宗數按年微跌約6.8%，但整體涉及金額則上升約4.7%（2025年同期3,182.7萬元），反映區內租金呈現明顯的上升趨勢。他續指，隨著息口回落，供樓負擔減輕，促使不少原本在區內租樓的具實力客源決定「轉租為買」，分流了部分租賃需求，並直接推動買賣成交量上升。 市場正向中高價租務傾斜 從租金分佈佔比可見，市場正向中高價租務傾斜。今年上半年，月租0至9.99萬元的租賃佔比由去年同期的59.5%回落至51.1%；相反，中高檔實力客源表現強勁，月租10至19.99萬元的成交佔比由33.7%攀升至37.6%；而月租20萬元或以上的豪宅租賃佔比，更由去年的6.8%大幅飆升至11.3%，可見大額豪宅租務強勁。

當中最矚目的租務個案為餘慶園項目，涉及月租高達約75萬元，呎租約68元；而期內呎租最高的成交則為甘道9號洋房項目，月租約66萬元，呎租高達128元。

新晉豪宅表現呈「價量齊升」 受惠於樓市整體向好，以及政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」的政策利好帶動，區內物業的升值潛力被市場看高一線。2026年上半年，區內新晉豪宅市場表現遠優於去年同期，四大指標屋苑貝沙灣、南灣、深灣9號及南區左岸的交投呈「價量齊升」。 當中以貝沙灣表現最為突出，上半年共錄得72宗成交，按年增加38.5%，涉資達24.03億元，按年大幅增長68.2%。 南灣成交數按年急升 187.5% 而交投升幅最驚人的則是南灣，作為鄰近並直望「遊艇旅遊綜合發展區」的項目，南灣明顯最受惠。買家因極為看好其升值與發展潛力而爭相入市，促使其成交宗數由去年同期的8宗飆升至23宗，按年急升187.5%，涉及金額亦同步大增157.2%至4.09億元。

同時，深灣9號上半年亦錄得13宗成交，涉資4.67億元，宗數及金額分別按年穩步上升30%及29%。南區左岸則錄得2宗成交，較去年同期的1宗增加1倍，涉及金額則按年上升105%至8,200萬元。

港島南岸上半年一手成交量達 501 宗 港島南岸上半年的成交數據表現亮眼。2026年上半年，受惠於 DEEP WATER SOUTH 6A期、6B期及海盈山 4B期等多個全新項目相繼開售，加上其餘項目的特色戶招標單位齊發，港島南岸一手買賣成交量高達501宗，涉及成交總額更錄得128.12億元。 其中 DEEP WATER SOUTH 6A期錄得163宗成交，涉資20.04億元；而 6B期則錄得 28 宗，涉資 15.39 億元；海盈山 4B 期亦表現不俗，錄得 79宗個案，涉及金額達 26.93 億元。數據充分反映出市場對高品質、罕有的鐵路上蓋物業的需求依然熾熱。此外，這亦透露出部分市場新貴或分支家庭由過往鍾情傳統大型獨立屋，逐步轉向追求管理與配套完善、戶型更靈活的現代化分層豪宅。

港島南岸上半年的成交數據表現亮眼。2026年上半年，受惠於 DEEP WATER SOUTH 6A期、6B期及海盈山 4B期等多個全新項目相繼開售。

一手豪宅價格料穩步上升最多 10% 展望後市，何兆棠表示，預料一手豪宅價格將穩步上升約5%至10%。二手洋房市場則預計維持平穩發展，主要由於現時市場盤源仍然充裕，消化速度相對緩慢，加上業主僅輕微收窄議價空間，價格短期內缺乏大幅上升動力。此外，內地買家較傾向購入一手全新豪宅洋房，而部分買家亦因家庭結構轉變，逐步由傳統洋房轉向大平層豪宅，令二手洋房價格料保持平穩。 租務市場方面，受惠於豪宅租盤供應偏緊，加上外國企業回流，以及內地企業積極來港設立據點，預料下半年租賃市場將維持活躍。從目前租金分布可見，市場需求正逐步向中高價租務傾斜，預計大額豪宅租金將具備更強勁的上升動力。