白石角站｜同區分支家庭客「零議價」擲1000萬買溋玥三房｜二手樓成交

中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙表示，港鐵白石角站選址落實，料刺激不少買家加快入市。大埔白石角天賦海灣2期溋玥最新錄得11座低層B室成交，單位實用面積約888方呎，三房連套房間隔。
曾嘉匯指，上址原開價約1,000萬元放售，日前成功「零議價」沽出，呎價約11,261元。新買家為同區分支家庭客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。
據了解，原業主於2013年以993萬元購入單位，持貨約13年，現轉售帳面獲利7萬元或約0.7%離場。
即睇大埔天賦海灣2期溋玥放盤(HOUSE730)
外區客989萬買逸瓏灣8三房
中原地產沙田置富第一城分行副分區營業經理鄭應強稱，分行促成白石角逸瓏灣8最新錄得3B座低層C室成交，單位實用面積約694方呎，三房連套房間隔，日前議價後以989萬元沽出，呎價約14,251元。
據了解，新買家為外區用家，見單位價錢合理，怕遲買會貴，即購入單位自住。原業主於2023年以890萬元購入單位，持貨約3年轉售，帳面獲利約99萬元，單位期內升值約11.1%。
即睇大埔白石角逸瓏灣8放盤 (House730)
家庭客1.85萬租雲滙兩房
租賃方面，中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮指，近日屬租賃旺季，大埔白石角雲滙新近錄得5座中層A2室租賃成交，單位實用面積約468方呎，兩房間隔，日前議價後以1.85萬元租出，呎租約39.5元。
據了解，新租客為家庭客，見單位價錢合理，間隔合用，即租入市單位自用。業主於2019年以761萬元購入單位，現可享約2.9厘租金回報。