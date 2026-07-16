中半山寶雲道獨立屋15億放售 前身為陳振聰「風水屋」

前身為風水師陳振聰持有的「風水屋」楠樺居的中半山寶雲道16號2座獨立屋，近日委託第一太平戴維斯放售，意向價約15億元，呎價約10萬元，將以現狀交吉形式出售。

物業現狀為2座全新落成獨立屋，樓高3層，總實用面積約14,885呎，每座別墅實用面積分別約7,460方呎及7,425方呎，均採用四套房設計。層與層高度介乎約3.18米至3.75米，配備園林花園及私人游泳池，並設有天台空間。

據了解，寶雲道16號由陳振聰於1994年以4,928萬元買入自住，及後2012年以3.8億元轉手予本地富商。物業於2019年以約3.04億元進行補地價並重建為2座獨立屋，即購地成本約6.84億元，以可建樓面14,876方呎計算，折合每方呎樓面地價約4.6萬元。