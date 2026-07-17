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出版：2026-Jul-17 12:00
更新：2026-Jul-17 15:00

2026年上半年洋房登記額升4.4% 中原：二手帶動整體金額創5年高位｜樓市數據

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2026年上半年洋房登記額升4.4% 中原：二手帶動整體金額創5年高位｜樓市數據

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年上半年整體洋房(包括一手及二手，扣除1億元以上內部轉讓交易計)買賣合約登記錄367宗，總值171.94億元，較2025年下半年的338宗及164.72億元，分別上升8.6%4.4%。宗數連升5個半年度，創2021年下半年375宗後的4年半高位，金額則創2021年上半年186.66億元後的5年高位。上半年數字已達2025年全年623宗及283.44億元的58.9%60.7%，估計全年約達700宗，料將創2021年全年808宗後的5年新高。其中價值1億元或以上的買賣錄40宗及94.19億元，按半年微跌2.4%5.5%。樓市暢旺，資金流入豪宅市場，加上用家及投資者的購買力強勁，刺激整體洋房市道活躍。

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二手洋房買賣登記升10.2%325

整體洋房市道主要由二手交投帶動，今年上半年二手洋房買賣(不包括1億元以上內部轉讓交易)登記錄325宗及117.88億元，較去年下半年的295宗及103.82億元，分別上升10.2%13.5%，並已連續5個半年度向上，較2023年下半年低位累升1.88倍及3.43倍。宗數創2021年上半年326宗後的5年新高，金額創2021年以來的5年半新高。當中1億元或以上的買賣錄23宗及53.31億元，按半年上升9.5%2.6%。反映未受政府上調1億元以上住宅物業印花稅影響，高端購買力持續釋放，頂級洋房需求增加，而且新盤項目開售稀少，推動二手洋房交投不斷上揚。上半年二手數字已達2025年全年551宗及178.61億元的59.0%66.0%

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一手新盤持續處於五十宗以下偏低水平

一手方面，今年上半年一手洋房買賣(不包括1億元以上內部轉讓交易)登記錄42宗及54.06億元，較2025年下半年的43宗及60.90億元，分別下跌2.3%11.2%。當中1億元或以上的買賣錄17宗及40.88億元，按半年下跌15.0%14.3%。洋房新盤供應匱乏，發展商惜售，以致一手宗數自2022年上半年起持續處於五十宗以下偏低水平。另外，上半年一手數字已達2025年全年72宗及104.83億元的58.3%51.6%

2026年上半年億元或以上洋房(不包括內部轉讓)40宗，傳統頂級豪宅區港島佔33宗最多，新界5宗，九龍2宗。金額最高的是1月山頂Mount Nicholson 16號洋房，二手成交價錄10.39億元。6月南區石澳道14The Round House以約5.63億元二手售出，排名第二。1月山頂種植道1號第1Plantation Boulevard 1號洋房一手成交價約5.58億元，位列第三。而九龍區金額最高為4月九龍塘劍橋道 2729號屋地，二手成交價3.80億元。新界區則沒有洋房打入十二大高價榜之中，該區金額最高是3月沙田駿嶺薈50號洋房，以1.51億元二手售出。

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