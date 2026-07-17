內地人工智能公司轉租為買 長沙灣南商創新中心中層三相連戶3770萬成交｜商廈市況

本港寫字樓買賣市場交投熾熱，且同時呎價處於理想水平，吸引不少自用買家相繼入市。當中指標甲廈中環中心46樓約半層樓面新近就獲得內地財團購入自用，涉及建築面積約13,788方呎，成交價約2.68億元。至於長沙灣落成僅數年的新甲廈南商金融創新中心新近亦錄得一宗用家入市成交，涉及中層3個相連單位，總成交價約3,770萬元。 中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次成交物業為長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，涉及17樓A2、A3及A5室相連單位，總面積約4,930方呎，以成交價約3,770萬元計算，折合呎價約7,647元。

據了解，新買家為內地人工智能公司 - 小牛互聯科技，該企業於2015年成立，主要從事針對海外市場的遊戲及移動互聯網產品，現時全球用戶累計逾五億人次，涵蓋逾200個國家及地區。翻查資料，小牛互聯科技正租用同廈15樓單位，租用樓面約1,400餘方呎，是次轉租為買，購入更高樓層單位作自用。 3 個相連單位可打通使用 劉重興稱，南商金融創新中心由新世界發展(017)及管理，是次成交的17樓A2至A5室單位，位處中層，景觀開揚，實用率高；3個相連單位更可打通使用，為新買家增添空間使用上的彈性。而該廈物業位處長沙灣核心地段，前往荔枝角港鐵站僅需步行約3分鐘，交通相當便捷。此外，同廈大部分樓層均為買家自用，用戶包括南洋商業銀行、富通保險、香港大學專業進修學院等，商業氣氛濃厚。

劉重興續稱，該廈17樓原業主為區內知名投資者，早前向新世界發展購入該廈多層樓面，包括17、22、23、26及27樓全層。有見本港寫字樓市場交投活躍，業主現計劃陸續於市場拆售所持有物業，並率先以17樓全層測試水溫，共分拆為19個單位，今次首度成功沽出其中3個單位，而其餘同層單位仍放售及待租，業主意向呎價為8,000元至8,500元，放租呎價則為25元。市場對拆售反應正面，迅即沽出多個單位，相信稍後將會有更多好消息公佈。 劉重興分析，長沙灣區內近年有多個全新工商項目落成，包括永康街83號、瓊林街83號、江博士中心等，惟發展商現時在推售一手新盤時維持低價銷售策略，令區內二手工商物業呎價持續受壓，反成為用家趁低吸納的大好時機。劉氏相信，是次放售的南商金融創新中心的單位呎價相當吸引，預料可吸引更多區內企業「轉租為買」，亦能獲得區外用家青睞。