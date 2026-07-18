6月中原大灣區指數連升五個月報93.3點 上半年累升3.1%｜樓市數據

2026年6月中原大灣區指數報93.3點，按月升1.04%，創19個月最大升幅，指數連升五個月，創13個月新高。6月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅的指數較錄跌幅的多。9個上升指數中，升幅由0.12至7.61%，3個下跌的指數，跌幅為0.31%至4.16%。大灣區指數單月錄得逾1%升幅，是受香港及澳門指數帶動，兩者於6月份均錄得逾1%的升幅，而廣州及深圳則錄得下跌。

上半年升 3.1% 三年來首次上半年錄升幅

2026年上半年，中原大灣區指數升3.1%，是指數於三年來首次於上半年錄得升幅，12個指數中，錄得升幅的5個，幅度由3.1%至11.1%，6個指數下跌，跌幅1.1%至11.6%，深圳指數上半年無升跌。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，灣區城市於過去半年不斷推出救市措施鼓勵置業，已見成效，雖然部份城市的指數於上半年仍錄得跌幅，但至少可穩住跌勢，未致於出現斷崖式下跌，成交量亦見回暖。以深圳為例，上半年一二手成交量達47400套，較去年下半年升10%，深圳新樓庫存於成交量帶動下創10年新低。廣州上半年一二手成交錄83706套，雖然較去年同期減少5%，但於每月成交量逾萬宗的支持下，廣州指數上半年跌幅已由去年的6%收窄至今年的2.3%。陳永傑相信，下半年於各城市政策幫助下，發展商將繼續努力去庫存，先求量再求價，預期下半年灣區指數企穩。