50指標屋苑上周買賣按周微升近2% 利嘉閣：九龍區屋苑大增68%｜樓市數據

三區一升兩跌 按地區劃分，上周九龍區指標屋苑交投量顯著增加，港島及新界區則按周減少。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄32宗交投，較前周的19宗增加68%，其中美孚新村交投量由前周的2宗，急增3倍至上周的8宗；海逸豪園、海濱南岸及港灣豪庭各錄2宗成交，按周增幅分別達1倍；麗港城交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄6宗買賣，較前周的8宗減少25%，其中太古城期內僅錄1宗成交，按周減幅達80%；康怡花園、南豐新村、鯉景灣、藍灣半島及海怡半島期內均未聞交投，齊齊「捧蛋」。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

「零成交」屋苑按周減5% 至於，新界區21個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的27宗減少37%，其中大興花園、柏慧豪園及映灣園各錄1宗成交，分別按周減少50%；嘉湖山莊交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的22個減少5%，當中港島區及九龍區各佔5個及6個屋苑，新界區則佔10個。