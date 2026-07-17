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出版：2026-Jul-17 08:30
更新：2026-Jul-17 08:30

海瑅灣II示範單位｜554呎兩房連書房 方正實用 廳房同向設計(多圖有片)｜將軍澳新盤

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海瑅灣II示範單位｜554呎兩房連書房 方正實用 廳房同向設計(多圖有片)｜將軍澳新盤

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將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」設有一個示範單位供公眾參觀，以第3(3B)38D室為藍本搭建，實用面積554方呎，兩房連書房間隔。發展商表示，項目共提供162伙此類兩房連書房戶型單位，包括向海景及園景方向，實用面積554595方呎。

單位方正實用，門口附設一組鞋櫃。客飯廳長形開則，並與露台相連，營造明亮舒適感覺。項目特意將單位露台及工作平台巧妙結合，實用面積達38方呎。單位全屋採用複合木地板，層與層之間高度約3.15米，空間感十足。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等多種開門功能。

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「海瑅灣II」第3(3B)38D

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開放式廚房選用德國品牌SIEMENS一系列家電，包括抽油煙機、電磁煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機，設備一應俱全。單位浴室設有智能鏡櫃，鏡子提供除霧功能。

主人睡房空間寬敞，已預留衣櫃位置，住戶可靈活擺放家具。另一間睡房間隔同樣方正實用，共享同一坐向景觀，備有採光度十足的玻璃幕牆窗戶。至於書房採用趟門設計，亦與其他房間共享同一坐向景觀。

「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A3B5A5B座，實用面積3031,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027630日。

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