海外樓市｜全英1/6物業陷水浸危機！ 豪宅業主濫用政府保險「劫貧濟富」

近年不少香港人熱衷投資英國物業，但除了關注樓價走勢與按揭利率外，當地日益嚴重的水浸問題正成為不可忽視的投資炸彈。根據英國環境局(Environment Agency)最新的國家水浸及海岸侵蝕風險評估報告，英國現時有多達約六分之一的物業正面臨水浸威脅，單是在英格蘭地區，就有高達630萬間住宅及商業物業受到波及。報告更警告，隨著氣候變化加劇以及城市地表徑流(urban surface-water runoff)不斷增加，預計到2050年，面臨水浸風險的物業數量將大幅飆升至800萬間，即每四間物業就有一間面臨淪為「澤國」的危機。
撰文：全球樓行
國家再保險機制超負荷 保單五年激增逾一倍
水浸風險的飆升，直接令英國的房屋保險體系面臨沉重壓力。由於近年極端天氣頻發，商業保險公司將高風險保單轉嫁英國國家水浸保險機構「Flood Re」；截至去年3月，保險公司已將高達346,200份保單轉移至Flood Re，較前一年大幅增加 20%，與2020年相比更激增超過一倍。Flood Re正尋求協助，以限制天價索償並容許保費加幅超越通脹。Flood Re是由英國政府與保險業界共同營運的非牟利機構，旨在向面臨水浸風險的房屋提供補貼，以降低業主的投保成本。該計劃的資金來源主要向全英所有房屋保險公司徵收稅項，以及向使用該計劃的每伙物業收取固定費用。
Flood Re指，自疫情過後索償成本飆升，商業保險公司愈來愈傾向將高昂造價、內部裝修極盡奢華的高價值豪宅保單，轉移到能提供廉價保障的Flood Re機制內，因為它們能在此獲得相對便宜的保額。由於保險公司會將政府徵收的稅項成本直接轉嫁予所有消費者，這意味著購買普通低價房屋的平民，正在實質上補貼富豪榜上的豪宅。
官方數據亦反映了這個不公平現象，在過去4個財政年度中，有3個年度Flood Re的保費用於維修佔全英物業不足4%的豪宅之上，而且其維修其費用竟然遠遠超過用於維修佔全英約45%的基層房屋的總和。
英國水浸事務部長Emma Hardy亦對此表示極度關注，並全力支持賦予Flood Re更大權力以遏止高額索償。她舉例指出，一棟位於默西河(River Mersey)附近的物業於2015年遭遇水浸，最終向Flood Re提出了高達超過300萬英鎊(約3,150萬港元)的天價索償。而這筆大額津貼，竟然是被用作修復其可容納4部車的車庫、室內游泳池、按摩浴缸、健身室、音樂室以及一個五人足球場。
國際評級機構穆迪在最新的報告中發出嚴厲警告，指日益嚴重的住宅水浸風險已對英國構成信貸風險。根據英國法律，Flood Re機制必須在2039年法定終結，屆時英國將全面回復至自由保險市場。穆迪指出，若Flood Re在2039年如期結束，但屆時市場上仍有大量物業依賴其提供高風險水浸保障，一旦失去政府補貼，這些物業可能面臨無法投保或天價保費的困境，繼而引發房屋市場劇烈衝擊，甚至進一步放大國家的信貸風險。