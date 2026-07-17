海外樓市｜全英1/6物業陷水浸危機！ 豪宅業主濫用政府保險「劫貧濟富」

近年不少香港人熱衷投資英國物業，但除了關注樓價走勢與按揭利率外，當地日益嚴重的水浸問題正成為不可忽視的投資炸彈。根據英國環境局(Environment Agency)最新的國家水浸及海岸侵蝕風險評估報告，英國現時有多達約六分之一的物業正面臨水浸威脅，單是在英格蘭地區，就有高達630萬間住宅及商業物業受到波及。報告更警告，隨著氣候變化加劇以及城市地表徑流(urban surface-water runoff)不斷增加，預計到2050年，面臨水浸風險的物業數量將大幅飆升至800萬間，即每四間物業就有一間面臨淪為「澤國」的危機。

水浸風險的飆升，直接令英國的房屋保險體系面臨沉重壓力。由於近年極端天氣頻發，商業保險公司將高風險保單轉嫁英國國家水浸保險機構「Flood Re」；截至去年3月，保險公司已將高達346,200份保單轉移至Flood Re，較前一年大幅增加 20%，與2020年相比更激增超過一倍。Flood Re正尋求協助，以限制天價索償並容許保費加幅超越通脹。Flood Re是由英國政府與保險業界共同營運的非牟利機構，旨在向面臨水浸風險的房屋提供補貼，以降低業主的投保成本。該計劃的資金來源主要向全英所有房屋保險公司徵收稅項，以及向使用該計劃的每伙物業收取固定費用。

Flood Re指，自疫情過後索償成本飆升，商業保險公司愈來愈傾向將高昂造價、內部裝修極盡奢華的高價值豪宅保單，轉移到能提供廉價保障的Flood Re機制內，因為它們能在此獲得相對便宜的保額。由於保險公司會將政府徵收的稅項成本直接轉嫁予所有消費者，這意味著購買普通低價房屋的平民，正在實質上補貼富豪榜上的豪宅。

官方數據亦反映了這個不公平現象，在過去4個財政年度中，有3個年度Flood Re的保費用於維修佔全英物業不足4%的豪宅之上，而且其維修其費用竟然遠遠超過用於維修佔全英約45%的基層房屋的總和。