歐洲資金重返 山頂及南區 上半年豪宅買賣創5年新高

豪宅市道氣氛旺盛，據中原地產統計，扣除內部轉讓個案，2026年上半年山頂及南區共錄121宗一、二手豪宅買賣，較去年同期增72.9%，創2021年同期126宗後5年新高；涉及金額151.38億元，按年急升逾1.6倍，創2018年上半年後8年新高。該行指香港物業避險吸引力提升，歐洲資金亦重返。

億元成交按年多近2倍 內地買家仍為主力 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然政府上調1億元以上住宅物業印花稅，但優質豪宅稀缺，富豪買家追捧大額高端物業，無阻逾億元成交量增加。

中原山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠指，山頂及南區一、二手市場今年上半年共錄50宗逾億元成交，較去年同期的17宗大增1.9倍。其中赤柱「One Stanley」錄得8宗，為區內最多逾億元成交新盤。成交金額方面，上半年逾億元成交總額達116.35億元，較去年同期大增逾2.5倍。他指，區內買家來源趨向多元及國際化，內地買家仍為主力，佔約70%；本地客佔約20%，多為名牌家族換樓或長線資產配置。值得留意，受戰爭及外圍金融市場波動影響，香港物業避險吸引力提升，歐洲資金亦重返市場，佔約10%。

一手豪宅價格看升最多10% 展望後市，何兆棠料一手豪宅價格將穩步上升約5%至10%。至於二手洋房市場料維持平穩發展，主要由於現時市場盤源仍然充裕，消化速度相對緩慢，加上業主僅輕微收窄議價空間，價格短期內缺乏大幅上升動力。此外，內地買家較傾向購入一手全新豪宅洋房，而部分買家亦因家庭結構轉變，逐步由傳統洋房轉向大平層豪宅，令二手洋房價格料保持平穩。

御峯複式大宅連車位1.34億標售 恒隆地產(101)發展、位處山頂司徒拔道41C的超級豪宅項目「御峯」昨售出29樓A室複式大宅，實用面積2,337方呎，以約1.34億元連車位成交，呎價約5.72萬元。恒隆表示，「御峯」一直吸引頂尖實力租客及買家垂詢，市場反應極為熱烈。集團現階段繼續採取「以租賃主導」的策略，秉持長線持有的理念。