淘寶實體店PapaHome「過海」 10月遷往銅鑼灣3.5萬呎巨舖 大舊舖逾一倍

淘寶於香港開設的首家傢俬及生活家品實體店「PapaHome Powered by Taobao」(下稱「PapaHome」)宣布，位於尖沙咀的旗艦店將於今年10月遷往銅鑼灣Fashion Walk，全新舖位佔地兩層，面積超過3.5萬方呎，較尖沙咀店可用面積增逾1倍，並加入更多時尚家居飾品擺設及餐飲元素。

設有家居美學展廳

「PapaHome」新店將引入更多優質傢俬產品，並新設家居美學展廳，全面提供家具訂製及室內設計裝修服務。「PapaHome」更跨界結合「PapaCafe」、美妝養生、鮮花及生活配件空間，亦會定期舉辦社群互動工作坊。