淘寶實體店PapaHome「過海」 10月遷往銅鑼灣3.5萬呎巨舖 大舊舖逾一倍

淘寶於香港開設的首家傢俬及生活家品實體店「PapaHome Powered by Taobao」(下稱「PapaHome」)宣布，位於尖沙咀的旗艦店將於今年10月遷往銅鑼灣Fashion Walk，全新舖位佔地兩層，面積超過3.5萬方呎，較尖沙咀店可用面積增逾1倍，並加入更多時尚家居飾品擺設及餐飲元素。
設有家居美學展廳
「PapaHome」新店將引入更多優質傢俬產品，並新設家居美學展廳，全面提供家具訂製及室內設計裝修服務。「PapaHome」更跨界結合「PapaCafe」、美妝養生、鮮花及生活配件空間，亦會定期舉辦社群互動工作坊。
CEO黃達豪：「先體驗，後購買」模式成功進佔香港
「PapaHome」行政總裁黃達豪表示，公司了解「先體驗，後購買」模式能為消費者在淘寶網購家具時，注入極大信心。「PapaHome」成功以此模式銷售進佔香港市場，是次遷址銅鑼灣Fashion Walk更是一項品牌策略性升級。不單進駐本地傳統零售核心地段，而且旗艦店門市可用面積將擴大一倍以上；期望大眾認識到「PapaHome」不僅是銷售家具，更是構建活力生活方式社區的平台。
翻查資料，「PapaHome」尖沙咀旗艦店設在中港城2樓，於去年2月開幕。