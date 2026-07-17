學生宿舍｜中原投資夥中旅社合作推出赴港學子安居成長計劃 每月6048元起

香港教育產業發展潛力充足，赴港升學人數近年一直錄得增長，對學生宿位需求持續。中原投資最新與香港中國旅行社合作，中原投資旗下學生公寓營運服務品牌「壹社」(CampusOne Communities)與中旅社合作推出「赴港學生安居成長服務計劃」，為內地學生來港升學提供一條龍服務。該計劃提供A、B、C 三級階梯式服務包，其中A餐入場費月費由6,048元起；而可提供宿位包括中原投資旗下「一步居117」、「一步居38」，以及九龍城「一匯居．啟德」。

香港中旅社經理曹智恒表示，本港學生住宿供應緊張，而家長重視自己子女在港升學安全及流程。赴港升學需求已由「選學校」延伸至「住宿、付款、抵港安頓、生活適應」的一籃子問題。是次計劃目標客源為準大學生、研究生、內地家長、升學或留學機構。計劃首批可提供的學生宿舍包括尖沙咀「一步居117」、西營盤「一步居38」，以及九龍城「一匯居．啟德」。