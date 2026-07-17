學生宿舍｜中原投資夥中旅社合作推出赴港學子安居成長計劃 每月6048元起

香港教育產業發展潛力充足，赴港升學人數近年一直錄得增長，對學生宿位需求持續。中原投資最新與香港中國旅行社合作，中原投資旗下學生公寓營運服務品牌「壹社」(CampusOne Communities)與中旅社合作推出「赴港學生安居成長服務計劃」，為內地學生來港升學提供一條龍服務。該計劃提供A、B、C 三級階梯式服務包，其中A餐入場費月費由6,048元起；而可提供宿位包括中原投資旗下「一步居117」、「一步居38」，以及九龍城「一匯居．啟德」。
香港中旅社經理曹智恒表示，本港學生住宿供應緊張，而家長重視自己子女在港升學安全及流程。赴港升學需求已由「選學校」延伸至「住宿、付款、抵港安頓、生活適應」的一籃子問題。是次計劃目標客源為準大學生、研究生、內地家長、升學或留學機構。計劃首批可提供的學生宿舍包括尖沙咀「一步居117」、西營盤「一步居38」，以及九龍城「一匯居．啟德」。
至於計劃提供A、B、C三級階梯式服務包，涵蓋行前諮詢、抵港接送、證件辦理、校園融入、職場成長等全維度服務，全方位適配學生不同階段需求。 A餐「基礎落地安頓服務包」定位為解決學生首次到港後「如何入住、如何辦事、如何開始生活」的問題，房租加基礎落地安頓服務包每月6,048元起。B餐「標準校園融入服務包」定位為在A餐基礎上，加強學生校園融入及家長安全感。C餐「全周期成長服務包」定位：覆蓋在港學習生活後續節點，形成長周期服務關係。
曹智恒稱，公司作為百年央企駐港平臺，擁有完善的內地管道與跨境服務體系，是次與中原投資聯手合作，以學生安居為切入點，延伸全周期成長服務，是央企踐行社會責任、聯通內地與香港的重要舉措，旨在打造規範化、高品質的青年服務體系，讓學子安心、家長放心。
中原投資三年內計劃拓展至6000個宿位
中原投資總裁葉明慧表示，中原投資積極拓展香港學生公寓市場，打造CampusOne Communities「壹社」旗下（一步居、一匯居）兩大公寓品牌，2026年預計運營近2,000個宿位，三年內計劃拓展至6,000個，覆蓋全港主要高校片區。公寓配備24小時智能安防、駐場管家、共用學習生活空間等完善配套，明確解決內地學子赴港看房難、住宿無保障、落地適配難等問題。是次與央企背景的香港中旅社聯手合作，實現香港本土運營實力與國家級跨境服務網絡的深度聯動，突破行業單一住宿服務局限。
施永青：合作有效填補香港優質學生宿位缺口
中原集團創辦人施永青認為，隨著赴港升學人數持續增長，但合規優質學生宿位長期緊缺，私人租房市場存在資訊不透明、安全無保障、服務碎片化等亂象，行業極需標準化、體系化服務升級。是次合作形成高度互補的核心優勢，中原投資負責硬體打造與運營，提供安全合規的高品質學生公寓，解決學子「住得安心」問題；香港中旅社承接全鏈條跨境軟性服務，打通學子入港前、在校中、畢業後全流程服務壁壘，實現「來港無憂」。雙方聯手構建差異化競爭優勢，為香港學生公寓行業樹立規範化高質量發展標杆。
施永青表示，是次合作有效填補香港優質學生宿位缺口，以透明定價、標準房源、完善安保和專屬運營，整治行業亂象，緩解私人住宅租賃壓力，完善香港國際教育配套。同時，徹底改變傳統單一住宿模式，通過分層服務覆蓋安居、落地、融入、成長全場景，幫助內地學子快速適應香港學習生活。是助力大灣區人才互通、深化兩地青年交流的重要實踐，有效賦能香港鞏固國際教育中心地位，擦亮「留學香港」品牌。
雙方今日簽約儀式活動出席嘉賓包括施永青，葉明慧、中原投資副總裁馬耀揚、拓展副總裁曹慧瑜；中旅集團旅行服務有限公司副總經理兼香港中旅社總經理吳明源，香港中旅社副總經理王歡、總經理助理馮小元、曹智恒。