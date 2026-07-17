上月一手交投急跌60%！中原施永青：新盤定價太進取 買家心態出現抗拒

本港樓市交投上月有所降溫，當中一手錄約850宗成交，結束連續16個月超過千宗紀錄。中原集團創辦人施永青今日(17日)在活動上表示，樓價在今年上半年升約一成，確實「升得好快」，故自己預測全年樓價錄得20%升幅「唔算太離譜」。然而近期一手交投放慢，認為有3個原因導致，但強調後市未見轉勢，樓價「插水」機會不大。
施永青指出，首先上半年樓價升得太急，留意到買家最近心態開始出現抗拒，而發展商「開嘅價愈來愈急」，令願意追價入市的買家減少，導致新盤銷情開始放慢，上月一手市場交投量大跌六成，正是反映出價格升到遇到阻力的表現。但他認為，遇到阻力並非等如就回落，不會如部分市場所言會「插水」的程度，現時市場上「成交到嘅價錢仍處於高位」，只是新盤因為「加得多而難賣咗」，後市有待觀察發展商的定價取態。
其次受到地緣政治因素影響，令油價走高，美國聯儲局面對通脹壓力而有加息隱憂。不過施永青指出，由於美國不太希望對伊朗的戰爭會持續下去，相信局勢「最激烈嘅時間已經過去」，因此下半年息口走勢仍然存在變數。
北水南下受阻屬短暫影響
第三是內地近期加強跨境資金流動監管，令市場出現北水資金南下受阻的說法。施永青則認為中國政府在外匯政策上「一路未有改變」，維持「資本帳管得好嚴，但經常帳仍開放」，故北水南下受到阻礙情況只屬短暫，主要打擊的對象是股市，預期未來中國的資金滿溢的情況將會持續，有能力讓資金流向香港或「一帶一路」的國家。