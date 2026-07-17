上月一手交投急跌60%！中原施永青：新盤定價太進取 買家心態出現抗拒

本港樓市交投上月有所降溫，當中一手錄約850宗成交，結束連續16個月超過千宗紀錄。中原集團創辦人施永青今日(17日)在活動上表示，樓價在今年上半年升約一成，確實「升得好快」，故自己預測全年樓價錄得20%升幅「唔算太離譜」。然而近期一手交投放慢，認為有3個原因導致，但強調後市未見轉勢，樓價「插水」機會不大。

施永青指出，首先上半年樓價升得太急，留意到買家最近心態開始出現抗拒，而發展商「開嘅價愈來愈急」，令願意追價入市的買家減少，導致新盤銷情開始放慢，上月一手市場交投量大跌六成，正是反映出價格升到遇到阻力的表現。但他認為，遇到阻力並非等如就回落，不會如部分市場所言會「插水」的程度，現時市場上「成交到嘅價錢仍處於高位」，只是新盤因為「加得多而難賣咗」，後市有待觀察發展商的定價取態。