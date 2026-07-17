CCL｜連跌兩周逾1年來首次 中原：兩大因素有望帶旺樓市交投 樓價短期升勢未變

二手樓價走勢繼續偏軟，中原城市領先指數CCL最新報159.34點，按周微跌0.13%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，港股持續下挫，加上受世界盃熱潮影響，樓市氣氛放緩，成交減少，樓價升勢受阻，現正步入反覆整固階段。CCL連跌2周，是2025年5月底後59周(逾1年)以來首次，累挫共0.89%，但指數連續5周於159點以上高位爭持，仍為2023年9月初後148周(近3年)第4高。 港股回升 新盤陸續開售料帶旺交投 楊明儀指出，隨著近日恒生指數回升，世界盃賽事即將結束，多個新盤陸續開售，樓市交投有望恢復活躍，相信短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢。CCL第三季目標上試165點，現時相差5.66點或3.55%。

楊明儀續指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.89%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.13%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.72%。7月13日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截收28份意向書，15日將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」公布首張價單257伙，16日恒指重上25,000點關口收市，創超過1個月新高，18日元朗「芊御」首輪價單開售138伙，對本地二手樓價的影響將於2026年8月初公布的CCL才開始反映。

四區樓價表現呈三升一跌局面，當中新界西CCL_Mass報145.49點，按周上揚1.93%，升幅為今年1月底後24周以來最大，指數創2023年10月初後144周(近3年)新高。港島CCL_Mass報161.48點，按周漲0.34%，指數為2023年9月底後146周(近3年)第5高。新界東CCL_Mass報173.14點，按周升0.20%，連升3周共0.56%，指數創2023年9月初後148周(近3年)新高。 九龍CCL_Mass報158.77點，按周跌1.46%，跌幅為今年1月中後26周以來最大，指數仍為2023年8月初後153周(近3年)第7高。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.98點，按周漲0.03%。CCL(中小型單位)報159.51點，按周升0.02%。CCL Mass及CCL(中小型單位)均為2023年9月初後149周(近3年)第3高。CCL(大型單位)報158.50點，按周跌0.86%，連跌2周共1.38%，指數仍為2023年11月中後139周(逾2年半)第5高。