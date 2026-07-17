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出版：2026-Jul-17 17:03
更新：2026-Jul-17 17:03

CCL｜連跌兩周逾1年來首次 中原：兩大因素有望帶旺樓市交投 樓價短期升勢未變

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CCL｜連跌兩周逾1年來首次 中原：兩大因素有望帶旺樓市交投 樓價短期升勢未變

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二手樓價走勢繼續偏軟，中原城市領先指數CCL最新報159.34點，按周微跌0.13%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，港股持續下挫，加上受世界盃熱潮影響，樓市氣氛放緩，成交減少，樓價升勢受阻，現正步入反覆整固階段。CCL連跌2周，是20255月底後59(1)以來首次，累挫共0.89%，但指數連續5周於159點以上高位爭持，仍為20239月初後148(3)4高。

港股回升 新盤陸續開售料帶旺交投

楊明儀指出，隨著近日恒生指數回升，世界盃賽事即將結束，多個新盤陸續開售，樓市交投有望恢復活躍，相信短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢。CCL第三季目標上試165點，現時相差5.66點或3.55%

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楊明儀續指，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.89%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升18.13%，較20249月首次減息前135.86點低位升17.28%，較20218191.34點歷史高位跌16.72%713日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截收28份意向書，15日將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」公布首張價單257伙，16日恒指重上25,000點關口收市，創超過1個月新高，18日元朗「芊御」首輪價單開售138伙，對本地二手樓價的影響將於20268月初公布的CCL才開始反映。

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四區樓價表現呈三升一跌局面，當中新界西CCL_Mass145.49點，按周上揚1.93%，升幅為今年1月底後24周以來最大，指數創202310月初後144(3)新高。港島CCL_Mass161.48點，按周漲0.34%，指數為20239月底後146(3)5高。新界東CCL_Mass173.14點，按周升0.20%，連升3周共0.56%，指數創20239月初後148(3)新高。

九龍CCL_Mass158.77點，按周跌1.46%，跌幅為今年1月中後26周以來最大，指數仍為20238月初後153(3)7高。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass160.98點，按周漲0.03%CCL(中小型單位)159.51點，按周升0.02%CCL MassCCL(中小型單位)均為20239月初後149(3)3高。CCL(大型單位)158.50點，按周跌0.86%，連跌2周共1.38%，指數仍為202311月中後139(2年半)5高。

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2026年計，CCL暫時累漲10.57%CCL Mass上揚10.88%CCL(中小型單位)走高10.68%CCL(大型單位)9.99%，港島飆15.21%，九龍漲9.7%，新界東上揚9.15%，新界西升9.61%

今天(17)公布的指數，根據202676日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2026622日至28日簽臨時買賣合約，是623日油麻地「原舍」公布首張價單30伙，26日港股失守23,000點關口，創逾1年新低，27日「原舍」首輪發售30伙沽16伙當周的市況。

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