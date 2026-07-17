柏傲莊III夥皇室御用品牌Hästens合作 指定四房買家可獲逾80萬床墊｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」夥皇室御用品牌Hästens合作，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，買家購買項目第1座(1A) 55至58樓A單位「SKY PAVILIA 御景邸」，可獲其床墊，更是與國際知名設計師Ferris Rafauli合作推出170周年紀念款「drēmar®️」，每套價值逾80萬元，總值逾320萬元。

何家欣指，「SKY PAVILIA御景邸」包括第1座(1A)55至61樓A室，實用面積1,676方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間，全盤僅7伙，屬項目典藏級樓王大宅。單位設逾25米廣角觀景設計，享開揚遼闊河景，採橫廳設計，闊約8.6米，連接123方呎特大露台。全屋配備頂級家電裝置，包括瑞士家電品牌V-ZUG「Refresh Butler」衣物管家，步入式ArtiSaloon藏酒間，以及一系列Miele品牌電器。