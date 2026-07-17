星星集團元朗物業淪銀主盤 涵蓋商舖、車位、寫字樓 意向價3億

工商舖市場再現銀主盤放售，星星集團(1560)旗下元朗宏業南街22號虹方一籃子物業，新近被銀主委任第一太平戴維斯以現狀部分連現有租約及部分交吉出售，意向價約3億元。
是次放售包括12個地下商舖、19個車位及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，物業總建築面積約35,638方呎，以現狀部分連現有租約及部分交吉出售。
至於物業商舖部分總建築面積約18,698方呎，寫字樓部分總建築面積約16,940方呎。標準樓層與層之間高度約4.1米，空間寬敞實用，規劃靈活。部分寫字樓單位附設獨立洗手間及淋浴設施，部分更享有戶外天台及平台，增添物業的吸引力及潛在增值空間。
物業坐落之社區發展成熟，鄰近多個大型住宅項目，覆蓋逾9,400伙住戶，坐擁穩定消費客源。加上距離港鐵朗屏站僅約3分鐘步程，交通便利。
第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，元朗區人口逾67萬，擁有龐大的消費及就業人口基礎，加上毗鄰工業大廈已獲批重建超過千伙住宅單位，區內發展潛力龐大。該物業非常適合用作民生相關行業，包括餐飲、教育、美容、瑜伽及健身等，可充分受惠於區內龐大的消費需求。
是次商舖、寫字樓及車位以組合形式出售，適合投資者、收租人士及自用買家。當中部分物業連租約出售，部分則以交吉形式出售，讓買家可按自身需要作靈活部署，包括重新定位物業、翻新空間或重整租戶組合，以進一步提升物業價值及回報潛力。