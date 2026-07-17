星星集團元朗物業淪銀主盤 涵蓋商舖、車位、寫字樓 意向價3億

工商舖市場再現銀主盤放售，星星集團(1560)旗下元朗宏業南街22號虹方一籃子物業，新近被銀主委任第一太平戴維斯以現狀部分連現有租約及部分交吉出售，意向價約3億元。

是次放售包括12個地下商舖、19個車位及三樓、五樓、九樓及十樓部分樓層總共8個寫字樓單位，物業總建築面積約35,638方呎，以現狀部分連現有租約及部分交吉出售。

至於物業商舖部分總建築面積約18,698方呎，寫字樓部分總建築面積約16,940方呎。標準樓層與層之間高度約4.1米，空間寬敞實用，規劃靈活。部分寫字樓單位附設獨立洗手間及淋浴設施，部分更享有戶外天台及平台，增添物業的吸引力及潛在增值空間。