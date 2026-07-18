芊御開賣｜中原陳永傑：大手組別本地客為主 料開售138伙可「一Q清枱」｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(18日)首輪發售142伙，當中價單推售138伙，其餘4伙則以招標形式推售。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，擁有北部都會區概念，以今早A組大手組別所見，出席者眾，當中以本地客為主，料佔80%。大手客以購入2伙為主，以一間自用一間投資為目標；預計今日開售的138伙可「一Q清枱」。
陳永傑指，7月份一手成交暫錄得約220宗，外圍股市波動，加上世界盃進入決賽周影響，交投稍慢。但相信受今周一手新盤熱銷帶動，料下半月一、二手成交轉活，近日一手豪宅亦開始蠢蠢欲動，估計本月一手成交可達800宗，與6月份相若。
「芊御」首輪銷售共接獲7,176個購樓意向登記，超額認購51倍。項目於今日上午9時30分正式開售，分為A組及B組發售，A組須購買2至4伙指定單位，且不可購買多於1伙一房單位；B組須購買1至2伙指定單位。價單發售單位包括17伙一房及121伙兩房，實用面積介乎289至413方呎，扣除最高16%折扣後，折實售價由393.1萬至585.8萬元，折實呎價介乎11,950元至14,745元，折實平均呎價13,660元。
入場單位為2座3樓C室一房，實用面積289方呎，折實價393.1萬元，呎價13,602元。
另有4伙同日以招標形式出售，主要為平台特色戶，實用面積介乎373至400方呎。
「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。