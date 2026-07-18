芊御開賣｜中原陳永傑：大手組別本地客為主 料開售138伙可「一Q清枱」｜元朗新盤

陳永傑表示，「芊御」首輪大手客以購入2伙為主，以一間自用一間投資為目標。

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(18日)首輪發售142伙，當中價單推售138伙，其餘4伙則以招標形式推售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，擁有北部都會區概念，以今早A組大手組別所見，出席者眾，當中以本地客為主，料佔80%。大手客以購入2伙為主，以一間自用一間投資為目標；預計今日開售的138伙可「一Q清枱」。

陳永傑指，7月份一手成交暫錄得約220宗，外圍股市波動，加上世界盃進入決賽周影響，交投稍慢。但相信受今周一手新盤熱銷帶動，料下半月一、二手成交轉活，近日一手豪宅亦開始蠢蠢欲動，估計本月一手成交可達800宗，與6月份相若。