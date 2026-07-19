海瑅灣II貼市價收票 利嘉閣歐偉倫：料大手客佔兩成｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」已經公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元。

利嘉閣地產新東九龍豪宅區高級首席營業董事歐偉倫表示，「海瑅灣II」昨日(18日)起正式收票，項目定價克制，屬極具吸引力的「壓軸行動價」，全面迎合剛需與換樓客；而項目作為康城港鐵站頂最後一期的大型優質項目，具備無可複製的稀缺性。