海瑅灣II貼市價收票 利嘉閣歐偉倫：料大手客佔兩成｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」已經公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元。
利嘉閣地產新東九龍豪宅區高級首席營業董事歐偉倫表示，「海瑅灣II」昨日(18日)起正式收票，項目定價克制，屬極具吸引力的「壓軸行動價」，全面迎合剛需與換樓客；而項目作為康城港鐵站頂最後一期的大型優質項目，具備無可複製的稀缺性。
歐偉倫指，鑑於「海瑅灣I」先前的園景戶已累售逾90%，反映市場承接力極強。現時將軍澳區租賃市道持續暢旺，「海瑅灣II」貼市價收票並提供付款彈性，除吸引「租轉買」用家外，亦將引來不少長線收租客，預計首輪開售將吸引高達20%的大手投資客進場。在多方購買力匯聚下，預期首輪收票反應將非常踴躍，下周開售有望再現紅盤。
「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房單位，全數屬內園單位，實用面積介乎347至554方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由574.6萬至908.99萬元，折實呎價介乎14,826元至16,809元。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。