中原(工商舖)：6月商舖租務交投按月增15% 創近2年新高 核心旺舖租金尋底見支持

內地品牌攻港熱潮持續升溫，內地電商平台京東的香港首間實體店京東MALL於上月正式開幕，開業初期便吸引大批市民排隊輪候入店。同時，多個內地餐飲品牌亦宣布來港開業消息，提振本港商舖租賃市場。據中原(工商舖)統計，6月份商舖租賃市場錄得成交約365宗，按月增加約15.87%，創下2024年4月以來的新高；惟成交金額按月回落約16.97%至約3,083萬元，呈現「量升價跌」態勢。該行分析，新皇崗口岸啟用在即，可能成為港人北上的新誘因，對本港商舖租賃市場造成衝擊，預料7月份商舖租賃成交宗數將持平。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，6月份商舖租賃市場錄得約365宗成交，按月上升15.87%，與去年同期約357宗相若；涉及成交額則約3,083萬元，按季及按年同告回落逾一成半。至於租用面積方面，6月份錄得約40.1萬平方呎，按月減少約17.31%，與去年同期比較亦有約9.65%跌幅。

何潔釵稱，6月份商舖租務市場較為矚目的大手成交涉及銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下入口連一樓，總面積約7,041方呎，新近獲湊湊火鍋承租，月租估算約50萬元，平均呎租約71元。該舖前租客為美式快餐店Five Guys，於2021年起以每月約50萬元租用該舖，惟該餐廳於今年3月結業，交吉後僅月餘再獲食肆承租。最新成交租金與舊租金相若，但於2013年高峰期莎莎租用時約150萬元月租比較，仍回落逾六成。