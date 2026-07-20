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出版：2026-Jul-20 08:30
更新：2026-Jul-20 08:30

揸足十年仍輸錢！西貢逸瓏園業主「8球」沽兩房 帳蝕超過10%｜二手樓成交

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揸足十年仍輸錢！西貢逸瓏園業主「8球」沽兩房 帳蝕超過10%｜二手樓成交

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隨著樓市價量齊升，西貢低密度屋苑逸瓏園近期接連錄得多宗買賣，惟當中不乏蝕讓個案。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得逸瓏園2座低層E室成交，單位實用面積約668方呎，屬兩房兩廳加儲物室設計，眺望內園景，以800萬元沽出，呎價約11,976元，屬市價成交。

據了解，原業主於2016年於樓花期間一手向發展商購入單位，當時作價898萬元，持貨約10年沽售，帳面損失98萬元，單位期內跌價約10.9%

資料顯示，逸瓏園位於大網仔路8號，2017年入伙，共有4座，提供297個單位。

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