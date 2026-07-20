十大屋苑｜周末買賣跌14% 利嘉閣：新盤銷情佳兼暑期租務活躍 勢利好後市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場繼續注視世界盃賽事，且一手新盤搶去部分客源，加上美伊戰爭再度惡化，拖累近期股市波動，繼而影響市民消費信心，令假日十大屋苑二手交投表現稍遜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(18至19日)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較上一個周末(11至12日)的7宗，按周少1宗或14%，連續6周維持個位數。

廖偉強稱，隨着世界盃盛事將於本周完賽、新盤市場銷情報捷帶動，以及踏入暑假樓市租務暢旺的刺激下，都利好整體樓市交投再度轉趨活躍，相信下周二手買賣成績將會更為理想。