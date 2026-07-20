十大屋苑｜周末買賣跌14% 利嘉閣：新盤銷情佳兼暑期租務活躍 勢利好後市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場繼續注視世界盃賽事，且一手新盤搶去部分客源，加上美伊戰爭再度惡化，拖累近期股市波動，繼而影響市民消費信心，令假日十大屋苑二手交投表現稍遜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(18至19日)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較上一個周末(11至12日)的7宗，按周少1宗或14%，連續6周維持個位數。
廖偉強稱，隨着世界盃盛事將於本周完賽、新盤市場銷情報捷帶動，以及踏入暑假樓市租務暢旺的刺激下，都利好整體樓市交投再度轉趨活躍，相信下周二手買賣成績將會更為理想。
6個屋苑「食白果」
剛過去周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區錄得4宗成交，表現最好；新界區亦錄得2宗交易；而港島區則暫未錄得買賣。若以屋苑劃分，共有4個屋苑錄得成交，其中新都城及沙田第一城各錄得2宗交易雙雙領先，黃埔花園及美孚新邨同錄1宗交投，而餘下的太古城、康怡花園、杏花邨、麗港城、映灣園及嘉湖山莊則交白卷。
新都城本月暫錄4宗交投
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮指出，過去周六日兩天，新都城錄得約2宗二手買賣，當中包括1期2座低層H室，實用面積約526方呎，成交價約765萬元，呎價約14,544元；以及2期3座中層A室，實用面積約441方呎，以690萬元易手，呎價約15,646元。鄧達榮續指，該屋苑本月暫錄約4宗交易，平均呎價約15,463元。
黃埔花園高層戶約568萬易手
利嘉閣地產紅磡九豪區黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於過去周末日錄得約1宗成交，為2期4座高層C室，實用面積約364方呎，售價約568萬元，呎價約15,604元。
沙田第一城中層戶458萬沽
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛說，沙田第一城在剛過去的星期六、日錄得2宗買賣，分別為47座中層D室，實用面積約304方呎，以約458萬元沽出，呎價約15,066元；同屋苑48座高層E室，實用面積約284方呎，成交價438萬元，呎價約15,423元。