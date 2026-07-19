港鐵屯門第16區2期招標 「一口價」競投 中標財團可分期支付

港鐵(066)就屯門第16區站第2期物業發展項目已經推出市場招標，將於今年9月2日下午2時正截標。 港鐵指出，屯門第16區站第二期物業發展項目為一個綜合項目，將設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處，並無縫連接第16區站，日後居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫，提升與香港各區及跨境的連繫。 為確保項目的完整性，發展商將一併發展住宅(總樓面面積上限約269萬方呎) 及基座商場(總樓面面積上限約33萬方呎)，以產生協同效應。

過往九龍站、香港站、東涌站項目規模更大 港鐵表示，過往曾發展多個大型項目，當中亦有規模相若或更大的項目，例如九龍站第五至七期(天璽、圓方、寫字樓及酒店)，涉約542萬方呎；香港站(國際金融中心一及二期、商場及酒店)，涉約448萬方呎；東涌站第三期(映灣園)，涉約440萬方呎；大圍維修中心(名城)，涉約338萬方呎；日出康城第二期(領都、領峯、領凱)，涉約333萬方呎；大圍站(柏傲莊)，涉約270萬方呎。 港鐵稱，一直就是次項目積極聽取業界意見，包括先後兩次徵詢地產建設商會意見，期望透過是次招標，吸引具實力的發展商參與，攜手建構更便利、更宜居的社區。

屯門南延綫目標 2030 年竣工 屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫。 至於第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760方呎。發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

項目於上周一(13日)截收28份意向書，市場消息指，項目補地價將由港鐵負責支付，入標財團須自行向港鐵提出「一口價」金額定勝負，中標後可分期支付，在批出標書當日需要繳付中標價30%，第2及3期分別在2028年11月底及2030年11月底前再各付20%、即合共40%，餘款30%於獲批入伙紙時繳付；當中A方案預計於2033年12月至2035年落成，而B方案則需於2032年3月至2035年6月落成；而分紅比例固定為15%。 商場可全資擁有或港鐵 13.8 億回購 商場權益方面，提供A及B方案，當中A方案總樓面約33.476萬方呎，而B方案27.4482萬方呎，當中A方案由中財團全權擁有，而B方案則落成後由港鐵以13.8億元回購，即每方呎回購價約5,028元。財團可以同時提交A及B方案競投，而項目補地價則由港鐵負責。