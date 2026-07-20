6月資助房屋按揭登記量按月升23.6% 創近4年半新高 中原按揭：上半年累計突破萬宗｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年6月份本港銀行共錄得3,535宗資助房屋按揭登記，較5月份的2,859宗按月升23.6%，創自2022年1月（3,724宗）後的近4年半(53個月)新高。單計宏緻苑及朗天苑兩個項目，6月份已合共錄得高達2,847宗現樓按揭登記，成為推升整體登記數字的核心原因。以上半年累計，資助房屋按揭登記量錄得11,863宗，較2025年同期的7,564宗按年大幅增加56.8%，創下過去十年同期次高紀錄，僅次於2023年上半年的12,363宗。王美鳳解釋，今年已有多個新居屋及綠置居項目落成並進入按揭上會期，帶動今年上半年累計資助房屋按揭登記顯著增加。巿佔率方面，6月份中銀香港以54.2%的巿佔率位列榜首，連續35個月穩佔單月冠軍寶座。

居二成交 6 月僅 219 宗 居二市場方面，王美鳳續指，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年7月16日），2026年6月份居屋第二市場錄得219宗，較5月份的393宗跌44.3%；以2026年上半年計，居二成交共錄得2,209宗，較2025年同期（1,757宗）增加25.7%。她解釋，由於早前市場已消化了部份居二筍盤，樓價逐步回升亦令買賣雙方出現拉鋸，令近期「白居二」入市步伐開始減慢；加上新一期「居屋2025」及「白居二2025」攪珠結果已在7月公佈，相信部分資助房屋買家轉趨觀望，將焦點集中於新一輪居屋，預料居二市場整體的交投升勢相對放緩。

6 月中銀香港單月 35 連冠 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年6月份本港銀行共錄得3,535宗資助房屋按揭登記，較5月份的2,859宗按月升23.6%。6月份首四位銀行市佔率升2.1個百分點至97.9%。排名方面，中銀香港錄得1,917宗登記，市佔率按月升0.2個百分點至54.2%，連續35個月穩居第一；滙豐銀行期內錄得709宗登記，市佔率升1.8個百分點至20.1%，排名升1位至第二；恒生銀行錄611宗登記，市佔率跌2.1個百分點至17.3%，排名跌1位至第三；第四至八名分別為：交通銀行（香港）、渣打銀行、東亞銀行、工銀亞洲、信銀國際；花旗銀行及富邦銀行並列第九位。