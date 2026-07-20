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出版：2026-Jul-20 20:30
更新：2026-Jul-20 20:15

藍灣半島再錄預租 租客追價1500元搶先租三房加工人套戶(多圖)｜二手樓租賃

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藍灣半島再錄預租 租客追價1500元搶先租三房加工人套戶(多圖)｜二手樓租賃

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整體租賃市場持續暢旺，交吉單位「租少見少」。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島近日再錄預租個案，加上單位獲多名租客洽租，單位現租客雖然於下月底才遷出，近日已獲新租客搶先承租，租金更較業主原先開價高出1,500元或約4.2%

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島9座低層C室租務成交，單位實用面積約811方呎，屬三房兩廳連工人套房間隔，眺望清水灣鄉村俱樂部海景。

單位於日前以3.7萬元獲新租客「預租」，雖然現有租客於下月底才租約期滿遷出，業主於兩星期才預先推出放租，原先要求租金為3.55萬元，並即時獲多名租客洽租，最終放租不足一星期，獲租客追價1,500元提早搶先承租單位，較原先叫租高1,500元或約4.2%，呎租約45.6元。

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⇊直擊藍灣半島9座低層C

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業主現享逾5厘回報

招潔冰透露，新租客為區內客，心儀單位為三房套加工人套，擁雅緻裝潢，享正東日出海景可享清水灣鄉村俱樂部全海景緻，加上客飯廳至睡房均寬敞舒適，已經布置部分傢俬，故租客一見傾心立即租入。

據悉，業主早於2011年以860萬元購入單位，現可享回報率約5.2厘水平。資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

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