ONE STANLEY沽11號洋房 逾1.5億成交 呎價達4.5萬｜赤柱豪宅

剛成交之11號洋房，命名為「HYGIEIA」，象徵健康及圓滿，洋房實用面積3,336方呎，屬四房四套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔，大廳層採高樓底設計，客飯廳空間分明，並以落地玻璃趟門連接花園，室內採光十足，花園面積680方呎，前迎壯麗海景。全屋配備國際頂級家電及設備，彰顯豪宅氣度。洋房設有私人升降機直達每一樓層，一樓為寢區層，設有3個套房，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室，外接露台，享南海醉人美景。由2樓拾級而上，直達面積737方呎天台，前臨海景份外寫意。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，洋房成交持續，項目繼上月連錄得2號洋房、16號洋房及25號洋房3宗過億成交後，剛再錄得洋房新成交，11號洋房剛透過招標形式以成交價1.5108億元售出，呎價達45,288元。

新買家為企業家，經常在全球工作，多年來以數十萬元租住九龍加多利山洋房多年，在參觀One Stanley後深感項目環境優美，決定購入作為兩夫婦的居所，遂拍板採用120天即供付款計劃，斥資1.5108億元連車位購入該洋房，呎價達約45,288元。

累售50 伙套現逾 54 億

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示指，項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，持續吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀，項目至今已售出50伙，總成交金額逾54億元，成績令人鼓舞。隨著豪宅交投升溫，「ONE STANLEY」各類間隔及戶型亦持續被買家購入，可供出售的戶型亦愈見稀乏，集團看好豪宅後市，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，並計劃於9月份再度提升ONE STANLEY內部指引價。