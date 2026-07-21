芊御示範單位｜404呎無改動兩房 開則方正 三合一露台設計(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」開放全新示範單位，以第1座12樓G室為藍本搭建，屬無改動示範單位，兩房間隔，實用面積404方呎。 單位設有連接客飯廳的三合一露台，由24方呎露台及16方呎工作平台及冷氣機平台組成，面積共40方呎。客廳及飯廳採長方形開則設計，住戶可以靈活擺放沙發、電視櫃及餐桌組合，空間實用。同時，外接三合一露台，配以low‑e 塗層IGU玻璃趟門設計，採光度充足，亦享通風效果。 單位的客廳、睡房1及2均享有相同坐向及景觀，前迎由頂尖園林設計團隊匠心打造的廣闊綠意，園區栽種逾60種植物及逾160棵樹木，層次豐富、四季常青。

單位間隔四正，玄關設計簡潔俐落。入門即見整合式收納櫃與BOSCH嵌入式雪櫃位置，布局工整統一，兼顧美觀與功能。大門配備LOCKLY智能門鎖&系統，提升私隱度與保安性能；玄關旁設層架及鞋櫃，方便擺放日常小物及鞋履。客廳及飯廳鋪設淺色瓦地板，牆身線條簡潔。

開放式廚房採 L 形布局 開放式廚房採L形布局，善用轉角空間，將洗滌、備餐及烹調區域清晰劃分，動線流暢自然。廚櫃採淺木紋配搭柔和色調門板，設有多組上下儲物櫃及抽屜式收納設計，提升儲物容量。廚房配備整套SIEMENS廚房電器，包括電磁爐、7合1智能微蒸烤焗爐及拉趟式抽油煙機，並設不銹鋼洗滌盆及寬敞工作檯面；另配備SIEMENS洗衣乾衣機。 睡房1間隔方正實用，空間布局靈活，可放置雙人床及衣櫃等基本家具。房間設大面窗戶，提升採光度。牆身與地板色調柔和統一，配合簡約設計風格。睡房2同樣採方正設計，可靈活規劃為書房、兒童房或多功能空間，滿足不同家庭成員需要。房間設窗戶保持空氣流通及自然採光，空間運用彈性高。