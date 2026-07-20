世界盃｜逾千球迷到MCP新都城中心睇決賽 恒地：今屆賽事人流及營業額均錄雙位增長

運動用品、生活零售及餐飲商戶表現尤其理想

恒基兆業地產租務(二)部總經理陳德鳴今日亦親臨現場與觀眾一同觀賞賽事，他表示，今屆國際足球盛事今日正式圓滿落幕，MCP 新都城中心現場逾千球迷一齊吶喊的畫面，真的非常震撼和令人感動。今次商場首創的「夜晨經濟×離峰行銷」策略，可以說是開創了本地商場跨界營銷的新範例。集團非常高興看到現場大批球迷在投入精彩賽事之餘，亦盡情享受商場準備的手工啤、提神咖啡奶茶及商戶提供的餐飲美食。這股熱潮不僅讓大家玩得盡興，更成功打破時間限制，帶動場內商戶在深宵及早上時段的人流及生意。在整段足球盛事期間，商場整體人流及營業額均錄得雙位數增長，當中以運動用品、生活零售及餐飲商戶的表現尤其理想，成功在非傳統黃金檔期開拓出商機；加上決賽日特設的早晨專車亦貼心切合了球迷的實際出行需要，令今次活動真正達到商場、市民與商戶三方共贏。